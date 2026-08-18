Samsunspor - Göztepe maçında gol yağmuru
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahasına gönderilen taç atışında arkaya seken topu iyi takip eden Matos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
8. dakikada Antunes'in kullandığı kornere iyi yükselen Allan'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
19. dakikada defanstan çalımla çıkmaya çalışan Diabate'nin kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Miroshi'nin şutunu kaleci Okan kurtardı.
30. dakikada Samsunspor'un kazandığı penaltının başına geçen Moundilmadji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-1
43. dakikada sağ kanattan Mendes'in ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vuruş yapan Emre Kılınç'ın şutu yerden filelelerle buluştu. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Armstrong’un şutu filelerle buluştu. 2-2
52. dakikada Emre’nin pasına ceza sahası dışından sert ve düzgün vuran Celil’in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
58. dakikada Samsunspor’un kazandığı ikinci penaltının da başına geçen Mouandilmadji’nin şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
65. dakikada Janderson’un ara pasında ceza sahasına sızan Efkan’ın aşırtma şutu, kaleci Okan’ın üstünden filelerle buluştu. 2-3
80. dakikada defanstan çalım atmaya çalışan Diabate’den topu çalan Juan’ın penaltı noktasından aşırtma vuruşunu kaleci Okan kurtardı.
90. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Celil'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3