FB maçı tarihi ve saati... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın en önemli organizasyonunda lig aşamasına kalabilmek için elinden geleni sahaya yansıtacak. Taraftar mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...

Fenerbahçe - Lyon maçı 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderseon Talisca.

Sakatlığı bulunan Oosterwolde kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.

Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson'un Olimpik Lyon karşısında 11'de yer alması bekleniyor.