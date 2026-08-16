Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig'e 3 golle başladı
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Erzurumspor FK'nin bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Fernando, ceza sahası içerisinde çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Fernando'nun topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.
21. dakikada Dia Saba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
40. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Krasniqi gelişine vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Lumbardh Dellova’nın savunma arkasına gönderdiği uzun pası kontrol eden Dia Saba, rakibini çalımlayarak kaleci Orbanic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
62. dakikada Yira Sor’un pasında Gift Orban’ın dokunduğu topu önünde bulan Dia Saba, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
71. dakikada Samuel Ballet’nin yerden ortasında ceza sahası içinde Gökhan Gül gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0