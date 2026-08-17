Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlayacak ve ardından lig aşamasına geçilecek. Ligden önce kura çekimi yapılacak. Binlerce kişi her gün "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek ekipler yakın zamanda belli olacak. Play-off turu sonrası kura çekimi gerçekleşecek. Her gün yoğun şekilde gelen soru "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman" oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu maçları 25–26 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlanacak ve hemen ardından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.
İlk hafta mücadeleleri 8 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ