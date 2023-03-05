Tuğba Danışmaz, Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.
Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14.31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye’ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.
Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14.20’lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14.16 metreyle bronz madalya aldı.