"Türk basketinin her zaman yanında olacağız"

Emre ERGÜL

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye’nin yerli e-ticaret platformu Hepsiburada arasında haziran ayı başında imzalanan anlaşmayla Hepsiburada; milli takımlar ana sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Hepsiburada; 2 yıl boyunca milli takımların ana sponsorluğunu üstlenecek. Hepsiburada’nın Pazarlama İletişimi ve HepsiAd Grup Direktörü Onur Gargılı, sponsorlukla ilgili DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.

Gargılı, Hepsiburada için ”e-ticaretin Milli Takımı” denmesi ve sponsorluk süreciyle ilgili şunları söyledi: “Basketbol, takım oyunu, hız ve tekniğin zirveye çıktığı, cesur, dinamik, tutkulu, enerjik, meydan okuyan, her an her dakika her şeyin olabileceği bir spor. Tüm bu sıfatlar Hepsiburada’nın DNA’sında da var.

Şirket olarak biz de ülkemizde sporun gelişimini, daha çok kişinin, gencin sporla ilgilenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla aynı hedefe doğru beraber hareket ediyoruz.

Bu kapsamda bizi oldukça heyecanlandıran bu sponsorluğa imza atmaktan dolayı çok mutluyuz." "Tıpkı Basketbol Milli Takımlarımız gibi biz de bayrağımızı küresel piyasalarda dalgalandırıyoruz. Türkiye’nin, NASDAQ’ta işlem gören ilk ve tek şirketiyiz ve Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak e-ticaret sektöründeki köklü geçmişimiz, yerli ve milli marka duruşumuz ve global başarılarımızla biz de kendimizi ‘E-Ticaretin Milli Takımı’ olarak niteliyoruz.

Dolayısıyla da Hepsiburada için Milli Basketbol Takımlarının ana sponsoru olmayı oldukça kıymetli buluyoruz.” Türk Milli Basketbol Takımlarının ana sponsorluğuyla ilgili bir diğer merak edilen konu ise bireysel sporculara da sponsor olmayı düşünüp düşünmedikleri… Gargılı, şirketin yeni sponsorluk projelerini şöyle anlattı: “Hepsiburada bir kadın girişimci olan Hanzade Doğan tarafından kuruldu ve şu anda da bir kadın lider olan CEO’muz Nilhan Onal Gökçetekin tarafından yönetiliyor.

Dolayısıyla kadınların her alanda sahada olması için çalışıyor. Biz sporu desteklerken aynı zamanda sporda kadının güçlendirilmesi konusunda da sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan bütün toplumsal yatırımlarımızda olduğu gibi kadının güçlendirilmesi konusunda da sürdürülebilir adımlar atmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, spor ve kadının güçlendirilmesi odağında ortak değerler etrafında buluştuğumuz yeni işbirlikleri her zaman gündemimizde olacak.” Spor dünyası bir süredir kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret dengesizliğini tartışıyor. Bu noktada Hepsiburada’nın sözcüsüne “Erkek milli takımıyla kadın milli takım sponsorluğunda bir destek farkı olacak mı?” sorusunu yöneltiyoruz.

Cevap şöyle: “Hepsiburada olarak, eşitliğin ve kadınların güçlendirilmesinin, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı hayati önemin farkındayız. Dolayısıyla her iki takımımıza da aynı desteği vererek, böylesine önemli bir konuya öncülük ettiğimize inanıyoruz. Desteğimizin hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın başarısına katkı sunacağını umut ediyorum. Türk basketbolunun yanında olmaya devam edeceğiz. "

“Milli maçı depremzede çocuklarla izleyeceğiz”

Hepsiburada’nın Pazarlama İletişimi ve HepsiAd Grup Direktörü Onur Gargılı, deprem bölgeleri için de özel bir çalışmaları olduğuna dikkat çekti: “Tüm paydaşlarımızla deprem bölgesindeki yaraları sarmak için yapabileceklerimiz üzerine çalışıyoruz. 1 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirdiğimiz

'Bir Gülüş Yeter' projemiz kapsamında CEO’muz Nilhan Onal Gökçeketekin’in katılımıyla, 15 Ağustos’ta düzenlenecek Türkiye-Ukrayna milli maçına deprem bölgesinden 15 çocukla birlikte katılacağız. Maçın ardından düzenleyeceğimiz İstanbul gezisiyle onlara keyifli bir gün yaşatacağız. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte bölgenin gerek ekonomik gerek sosyal anlamda kalkınmasını sağlamak için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."