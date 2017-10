Türk dahiler Hindistan'da ülkemizi temsil edecek

19 Ekim 2017

Türk Beyin Takımı, 26. Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek üzere Hindistan’a gitti.



Dünya Zeka Oyunları Federasyonu’nun her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’nda 35 ülkeden gelen ‘dahi’ler, 19-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek şampiyonada ülkelerinin zekasını temsil edecek.



Sudoku, Kendoku, Kakuro gibi oyunlarla zekaların yarıştırıldığı şampiyonaya, kurulduğu ilk yıldan beri federasyonun üyesi olan Türkiye, 26 yıldır kesintisiz olarak katılıyor.



4 kişiden oluşan ve bugüne kadar takım olarak dünya 5.’liği, bireyselde dünya 2.’liği gibi dereceleri olan Türk Beyin Takımı, bu yıl Hindistan’da düzenlenen şampiyonaya Nurol Yatırım Bankası sponsorluğunda katılıyor.



Bu yıl 24 yaşındaki Fatih Kamer Anda, 33 yaşındaki Salih Alan, 22 yaşındaki Hatice Esra Aydemir ve 26 yaşındaki Murat Can Tonta’dan oluşan takım, Akıl Oyunları Yayıncılık tarafından her yıl yapılan seçmelerle belirleniyor ve takıma girebilmek için yaş sınırı bulunmuyor.

Türkiye’nin en zeki insanlarının birbirleriyle yarışmasıyla oluşturulan Türk Beyin Takımı, bu yılki şampiyonaya çok sıkı hazırlandı ve federasyonun iddialı takımları arasında yer alıyor.

Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’yla eş zamanlı olarak düzenlenen Dünya Sudoku Şampiyonası’nda ise Türk Sudoku Takımı yarışıyor. Bu takımda Türk Beyin Takımı’ndaki 3 kişinin yanı sıra 18 yaşındaki Beri Kohen yer alıyor.



Türk Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalapkulu, “Türkiye, ilk yıldan beri düzenli olarak her sene Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’na katıldı ve bugüne kadar çok önemli başarılar elde ettik. Bu yıl takıma girmeyi başaran arkadaşlarımız, yarışmaya çok iyi hazırlandı ve iddialıyız. Ayrıca son 2 yıldır Türkiye ekibi olarak şampiyonaya, 18 yaş altı gençlerden oluşan bir B takımı da götürüyoruz. Gençlerimizin dünya 3.’lüğü gibi başarıları oldu, bunlar bizi gururlandırıyor. Bu yıl B takımında Efe Alan, Serdar Sungun, Mustafa Koyuncu ve Yunus Emre Büyükkale ülkemizi temsil edecek” diye konuştu.