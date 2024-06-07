Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı finalde

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yarı final maçında Polonya'yı 5-1 sonuçla mağlup eden Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, finale yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına finali getiren goller, 11'nci dakikada Muhammed Yeğen, 22'nci dakikada Rahmi Özcan, 27'nci ve 46'nci dakikada Şeyhmus Erdinç'le 30'uncu dakikada Serkan Dereli'den geldi.

Üst üste üçüncü kez şampiyonluk için mücadele edecek Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı 8 Haziran'da TSİ 17.00'da, İspanya-İngiltere maçının galibiyle finalde karşılacak.