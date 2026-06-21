Türkiye Paraguay maçı iptal mi oldu, yeniden mi oynanacak? Türkiye maçı tekrarlanacak mı?

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Türkiye Paraguay maçının tekrarlanacağı bazı vatandaşlar tarafından iddia edildi. Konu bir hayli gündem olurken olayın doğruluğu araştırılmaya başlandı. İşte "Türkiye Paraguay maçı iptal mi oldu" sorusunun yanıtı...

Türkiye Paraguay maçı yeniden mi oynanacak?

İddiaya göre Paraguay’ın tek golünü atan M.Galarza, bir pozisyon sonrası arbedeyi fırsat bilip yere düşen hakem Ivan Barton’un saatini aldı. Bu olay sebebiyle maçın tekrar edileceği öne sürüldü. Fakat bu yaşananlar maçın tekrarlanmasını gerektirmiyor. Ortaya atılan iddia doğru değil.