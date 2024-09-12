Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 13 Eylül'de başlıyor

İstanbul'dan 6, Ankara'dan 3, Balıkesir'den 2, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'dan birer takımın yer alacağı ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor, Gaziantep Basketbol, Haremspor, iLab Basketbol, İstanbul Anka, Kapaklıspor, Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, OGM Ormanspor, Pizzabuls CO Basket, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo, TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor mücadele edecek.

Play-off'u birinci tamamlayan ekip Süper Lig'e yükselecek

Ligi ilk sırada bitirecek takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, lideri takip edecek 6 ekip doğrudan play-off vizesi alacak. Bu takımları takip edecek 4 takımdan 2'si daha play-in müsabakalarının ardından play-off'ta mücadele etme hakkı kazanacak. Play-off'u birinci tamamlayacak ekip de Süper Lig'e yükselecek. Ligi son 2 sırada bitirecek takımlar lige veda edecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı

13 Eylül Cuma

18.00 Pizzabuls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo (Küçükçekmece Halkalı)

14 Eylül Cumartesi

14.00 Çayırova Belediyespor-İstanbul Anka (Çayırova)

15.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Konya Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

18.30 Haremspor-Esenler Erokspor (Beylikdüzü)

15 Eylül Pazar

14.00 Kapaklıspor-Trabzonspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.00 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)

18.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)

16 Eylül Pazartesi

16.00 Çağdaş Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum)