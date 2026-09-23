Yaşamını yitiren futbolcu Tolga Kalender kimdir, kaç yaşındaydı? Kalender neden öldü?

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Spor camiası güne acı bir gelişme ile uyandı. Bandırmaspor'da forma giyen Tolga Kalender yaşamını yitirdi. Futbolcu hakkında detaylı bilgi alamk isteyenler "Tolga Kalender kimdir, kaç yaşındaydı", "Kalender neden öldü" sorusunu yöneltiyor.

Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir" denildi.

Tolga Kalender kimdir?

Tolga Kalender, 17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Türk futbolcudur. Futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan Kalender, profesyonel futbol hayatına Beykoz Anadolu Spor'da adım attı. Kariyeri boyunca Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giyen futbolcu, 2025 yılı itibarıyla Bandırmaspor'da forma giymeye başladı.

Kalendir'in 2 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.