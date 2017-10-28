Yeni Malatyaspor deplasmanda kazandı
Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yenerek çıkışa geçen Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadelede, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
23. dakikada Khalili'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
26. dakikada Serdar Özkan'ın ortasında kaleci Ertaç Özbir, Ahmet İlhan Özek'ten önce araya girerek meşin yuvarlağa sahip oldu.
36. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Zeki Yavru'nun vuruşunda, top üstten auta çıktı.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
49. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan yaptığı ortada Muric, meşin yuvarlağa dokunamadı.
56. dakikada Adem Büyük'ün Gençlerbirliği ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Hopf'u geçen topu gol çizgisi üzerinde Palitsevich uzaklaştırdı.
68. dakikada Adem Büyük, ceza alanına soldan girdikten sonra topu uygun durumdaki Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
79. dakikada Boutaib'in Gençlerbirliği ceza alanına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı tokatladı. Topla buluşan Adem Büyük'ün aşırtma vuruşunda kaleci Hopf, N'Diaye'nin kontrolünde meşin yuvarlağa sahip oldu.
Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Kaynak: AA