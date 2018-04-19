Zlatan Ibrahimovic Visa ile Dünya Kupası'nda!

19 Nisan 2018

Visa Inc., dünyaca ünlü profesyonel futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya KupasıTM öncesinde şirketin global pazarlama kampanyasının yeni yüzü olacağını duyurdu.

Visa'nın FIFA Dünya KupasıTM kampanyasının yeni yüzü Zlatan Ibrahimovic, Visa işbirliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ödeme sistemlerinin global lideri Visa ile birlikte çalışacak olmaktan büyük gurur duyuyorum. Futbolda daima en iyi olmaya çalışıyorum. Visa ile iş ortaklığım da olmaya çabaladığım şeyi temsil ediyor: yani en iyisi."

Dünyanın en çok ödüle layık görülen aktif futbol oyuncularından biri olan Zlatan Ibrahimovic, şimdiye kadar İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve ABD'de dokuz takımda oynayarak 33 kupa kazandı. Ibrahimovic, kendi dönemindeki futbol oyuncularından en iyi golcüler arasında gösteriliyor.

Zlatan Ibrahimovic yalnızca spordaki başarıları ile değil, aynı zamanda saygın kişiliği ve dünya genelinde gördüğü ilgi ile de tanınıyor. Bosnalı bir baba ile Hırvat bir annenin oğlu olarak İsveç'te dünyaya gelen futbol efsanesinin Birleşmiş Milletler elçiliği görevi ve beş dil konuşuyor oluşu, Visa markasının uluslararası niteliği ve yaygın kabul ağı ile de örtüşüyor.

Visa Inc. Pazarlama ve İletişim Başkanı Lynne Biggar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Zlatan Ibrahimovic'in futbol sahalarındaki etkileyici performansının yanı sıra, global ölçekte gördüğü ilgi ve renkli kişiliğini de her zaman takip ediyorduk. Visa olarak Zlatan Ibrahimovic ile FIFA Dünya KupasıTM kampanyamızı ve inovasyonlarımızı hayata geçirmek üzere işbirliği yapmaktan ve kendisinin dünya çapındaki büyük hayran grubuyla bağ kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Visa bir kez daha "Olmak İstediğiniz Her Yerde" olduğunu gösterdi.