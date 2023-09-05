9'uncu Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 'su' temasıyla 17 Ekim'de başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO’nun destekleriyle düzenlenecek zirvede, devlet ileri gelenleri, sektör liderleri, markaların temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu dünyadan ve Türkiye’den alanın ileri gelenleri bir araya gelecek. Zirve bu yıl “Su Hayattır, Su Gıdadır - Kimse Geride Kalmasın” temasıyla düzenlenecek.

Gıda sanayii ve tedarikçilerinin temsilcileri, start-up’lar ve HORECA profesyonelleri dahil olmak üzere tüm gıda dönüşüm liderleri, geleceğin gıdalarını pozitif yönde değiştirebilme hedefiyle buluşacak. Etkinliğe ilişkin konuşan Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “Gıda insan hayatının devamını sağlayan en temel ihtiyaç. Pandemi, doğal afet ve kriz dönemlerinde üretiminden tedarikine gıdanın sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha görüyoruz. Bu noktada bütünsel bir bakış açısıyla tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini her zaman vurguluyoruz” dedi.