AgeSA, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini aldı

Sigortacılık alanında hizmet veren AgeSA, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal, kurumsal yönetim, insan ve çalışan hakları ile şeffaflık konularında; uluslararası sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.

2022 yılında tüm faaliyetlerine sürdürülebilirliği entegre etmek, yaptığı yatırımlarla paydaşları için değer yaratmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak isteyen AgeSA, etki alanındaki paydaş refahını daha da artırmayı hedefliyor. AgeSA, insan odağını sürdürülebilirlik yaklaşımının kaldıracı olarak kullanmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

“Yüzde 77 su tasarrufu sağladık”

AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül şunları söyledi: “AgeSA olarak çevresel etkimizi azaltmayı ve 2050 itibarıyla net sıfır emisyonlu bir şirket olmayı da hedefliyoruz. Ofislerimizde enerji ve su verimliliği ile atık azaltımına yönelik projeler hayata geçiriyoruz.

2019 yılından bu yana şirket bünyesinde yüzde 77 su tasarrufu sağladık. Çalışan sayımız artmasına rağmen kişi başı su tüketimini yüzde 82 düşürdük. Başta cinsiyet olmak üzere ayrımcılığın her türüne karşı olan İnsan Kaynakları politikalarımız sayesinde istihdam, ücret ve kariyerde fırsat eşitliği sağlıyoruz. 2025 yılına kadar satış öncesi ve satış sonrası tüm hizmetlerde dijital dönüşüm odağında kâğıt tasarrufu sağlamak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Dijital dönüşüme ek olarak AgeSA sürdürülebilirlik fonu ve sosyal etkiyi ön planda tutan finansal okuryazarlığı az olan müşterilerimiz için finansal danışmanlık hizmeti, uzun süreli işsizlik teminatı ve sağlık danışmanlığı gibi sürdürülebilir özellikteki ürün ve hizmetler ile sürdürülebilir ürünlerin gelirlerimiz içindeki payını artırmayı planlıyoruz.