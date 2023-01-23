Akıllı Tartı Sistemi gıda atığını % 50 azalttı

Fazla, profesyonel mutfaklarda gıdanın üretimden servise hangi aşamada atığa dönüştüğünü, atık türünü ve miktarını ölçerek takip ediyor. Bu kapsamda ‘Akıllı Tartı Sistemi’ni geliştiren şirket, HoReCa sektöründe (otel, restoran yemekhane işletmeleri) gıda atığını azaltmayı hedefliyor. Şirket bu sistemle gıda atığını yüzde 50 oranında azalttığını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fazla Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, Akıllı Tartı Sistemi ile işletmelere ciddi bir ekonomik avantaj sağladıklarını söyledi.

Akıllı Tartı Sistemi, işletmelerde oluşan gıda atığını ölçüm sonrası oluşturduğu otomatik veri analizleri ve raporlar sayesinde atık miktarının günlük ve haftalık olarak ürün bazında takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede, satın alım ve üretimin atığa dönüşme oranı, atığa dönüşen gıdanın çevresel ve finansal etkileri ölçümlenebiliyor. Sistemde ölçülen veriler doğrultusunda ise işletmeler; satın alım ve tedarik sürecinin planlanması, büfe ve üretim yönetimi, menü tasarımı, porsiyonlama ve reçete iyileştirme gibi farklı alanlarda atık azaltıcı aksiyonları da alabiliyor.

Son çalışmaların çıktılarına ilişkin yorumda bulunan Silahlı, Akıllı Tartı Sistemi’ni kullanmaya başladıktan sonraki 3 gün içinde bir yemekhaneden çıkan atığın neredeyse yarı yarıya azaldığına dikkat çekerek, “Gördük ki yemekhanede yaptığımız atık takibi, misafirleri ve çalışanları öncelikle bir sorgulamaya, sonrasında da bir davranış değişikliğine itmiş ve sadece bu durum bile israfın büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlamış” dedi.

Düzenli ölçümleme yüzde 8’e varan tasarruf sağlıyor

Akıllı Tartı Sistemi’nde kullanılan ölçümleme süreci ayrıca yüzde 8’e varan tasarruf da sağlıyor. Konuşmasında, gıda işletmelerinde her gün satın alınan gıdaların yüzde 5 ila yüzde 35’inin düzenli olarak israf edildiğine dikkat çeken Silahlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atığını düzenli olarak ölçen, takip eden ve gerekli aksiyonları alan bir işletme gıda satın alım maliyetinin ortalamada yüzde 8’ini tasarruf edebiliyor. Kâr marjı olarak düşündüğünüzde bu çok ciddi bir miktar.” “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” sözünün atık yönetimi alanında çok anlamlı olduğunu belirten Silahlı, “Dünyamızı kurtarmak istiyorsak birey ya da kurum fark etmeksizin elimizdeki potansiyel kaynağı görmemiz gerekiyor” dedi.