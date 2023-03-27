Borusan, iş ortaklarını sürdürülebilirlik ekosistemine dahil ediyor

İklim, insan ve inovasyon odak alanlarında kapsayıcı bir sürdürülebilirlik stratejisi izleyen Borusan, satın almada sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefliyor. Kurum holdingler nezdinde tedarikçilerine sunduğu öz değerlendirme formu ve rehberle beraber bir ilke imza atarak Sürdürülebilir Satın Alma Politikası hayata geçirdi.

Sürdürülebilirliği daha sistematik kılmak ve faydayı büyütmek amacıyla paydaşlarına çağrıda bulunan kurum, sorumlu bir anlayışla tüm iş ortaklarını sürdürülebilirlik ekosistemlerine dahil ediyor. Borusan’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ile uyum esasına dayanan şekilde çalışması ile Pwc Türkiye danışmanlığında düzenlendi.

“Eksponansiyel etkiyi tedarikçilerimizle yaratıyoruz”

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, konuyla ilgili olarak “Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, döngüsel ekonomi hedeflerimizden olan sürdürülebilir satın alma kriterlerine uygun tedarik yönetimi hedefimize ulaşmak için attığımız büyük ve önemli bir adım. Bu politikayla beraber Borusan olarak belirlediğimiz çevresel ve sosyal kriterlere uyumu gözeterek, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede fayda ekosistemine katkıda bulunuyor, eksponansiyel etkiyi tedarikçilerimizle yaratıyoruz. Sürdürülebilirlik kültürünü bu şekilde yayarak, bilinci yükselterek çok daha verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Ürün veya hizmetin sağlanacağı tedarikçiler belirlenirken Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’na uyum gösteren ve kendi tedarik zincirlerinde bu politikayı yayan tedarikçilere öncelik verileceğini belirten Borusan Grup CFO’su, Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı Barış Kökoğlu, “Karbon emisyonu, döngüsellik anlayışı, sürdürülebilirlik yönetimi, etik, iş sağlığı ve güvenliği, eşitlik ve kapsayıcılık gibi başlıklarda tedarikçilerimizden sorumlu ve somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Tüm Grup şirketlerimizin satın alma ekipleri projeye dahil olurken, politikamız gelişmeye devam eden, yaşayan ve tecrübelerimizle şekillenen bir politika olacak” dedi.



