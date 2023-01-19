Çalık Enerji, binden fazla lise öğrencisine eğitim verdi

Okulların kendi enerjisini üretmesini destekleyen projenin ilk fazından sonra, Çalık Enerji ikinci faz için Mitsubishi Corporation ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin iş birliği ile Mitsubishi Corporation’un Tokyo merkezli kurumsal sosyal sorumluluk bütçesinden alınan fonun da desteğiyle Enerjik Okullar Faz II Projesi‘ni hayata geçirdi. Enerjik Okullar Faz II Projesi kapsamında Amasya, Malatya ve Samsun’da 1.000’den fazla meslek lisesi öğrencisine sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve teknoloji konularında eğitimler verildi.

Ayrıca Enerjik Okullar Faz II Projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim lisesi öğrencileri bulundukları şehirlerdeki üniversitelere götürülerek, üniversite ortamını görmeleri ve ilgilendikleri bölümleri ziyaret etmeleri sağlandı.

Proje dijital ortama taşınacak

Çalık Enerji, Mitsubishi Corporation ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği “Enerjik Okullar Faz II Projesi” kapsamında verilen sürdürülebilirliğin temel kavramları, iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlikte dijitalleşmenin ve teknolojinin önemi eğitimlerini Türkiye genelindeki tüm meslek lisesi öğrencilerine ulaştırabilmek amacıyla dijital platforma taşıyacak.

Enerjik Okullar Projesi devam edecek

Çalık Enerji önümüzdeki dönemde Enerjik Okullar Projesi’ne faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki okulların bahçelerine güneş enerjisi santralleri kurarak ve farkındalık artırma seminerleri, yarışmalar ve dijital platformdaki çalışmalar gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek.