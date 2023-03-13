Depremler Hatay'daki su kuyularına da zarar verdi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, bölgedeki tarımı da etkiledi. Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki çiftçiler, üretime başlamak amacıyla tarlalarına giderek, depremin şiddetinden zarar gören su kuyularındaki sorunları çözmek için çalışmalara başladı.

Kırıkhan ilçesindeki Güventaş Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mete Marmara, tarlasındaki kuyunun tadilatı için çalışma yaptırdığını belirterek, kuyudan su alamadığını söyledi.

Bir damla bile su yok

Hem suyun hem de yağmurun olmadığından yakınan Marmara, “Önümüz karanlık. Depremde babamı kaybettim, üç kardeşim çocuklarıyla beraber 7 şehit verdik. 'Olan oldu hiç olmazsa işimize bakalım' dedik işimizi de kaybettik.

Yapacak bir şey yok" dedi. 250 dönümlük arazide buğday ekili olduğunu ve sulamak için geldiklerinde kuyunun çalışmadığını fark ettiklerini ve çevre köylerde deprem sonrası bazı kuyuların çöktüğünü belirten Marmara, şöyle devam etti: “Şu an bir damla bile su çıkmıyor. Pompayı bile çıkaramıyorsunuz. İçinde kadememiz falan hepsi sıkışmış. Kuyu vurma imkânımız yok, bütün her şeyimizi kaybettik. Cebimizde para yok. Yani bu kuyunun maliyeti 600 bin lira. Arkadaşlarımızın hepsinin durumu aynı.”

2 bin kuyu hasarlı

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntının büyüklüğüne dikkat çeken ve kuyuların kopmuş durumda olduğu bilgisini veren dalgıç pompa ustası Ali Sazağan da, “Ovada 2 bin 500 kuyu var, yaklaşık 2 bini hasarlı. 35 kuyu söktüm. Bundan sadece 3'ünden su alabildik. Pompayı çıkarıyoruz. Tamirini yapmaya çalışıyoruz. Kopmuş boruların şekli çok kötü.

Ezilmiş, parçalanmış 'S' harfi gibi olmuş. Sanki bir presin üstüne basmışsın, 6 metre düz boruyu koparmış kırmış” dedi. Su sıkıntılarının gördüğü zararın yanı sıra bazı tarım arazi lerinde yarıkların da oluştuğunu fakat bunun zamanla düzeleceğini söyleyen Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de, "Kuyular arızalandı. Herhalde yer altını fay hattı değiştiriyor. Arkadaşımızın iki kuyusunu çalıştırdık, ikisinde de su yok. Yani su sıkıntısı olacak muhtemelen. Ova köylerinde çoğunda sıkıntı var. Yer altı kuyularında su yok"