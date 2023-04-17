Dijital kartvizitle, yılda 6 milyon ağaç kurtarılabilir
Her yıl 6 milyondan fazla ağacın kesilmesine neden olan kâğıt kartvizitlerin yerini alabilecek dijital çözüm geliştirildi. Letshare adlı uygulama ile kişiler dijital kartvizitlerini hazır şablonlar aracılığıyla oluşturarak kurumsal renklerine uygun biçimde düzenleyebiliyor.
Her yıl 6 milyondan fazla ağacın kesilmesine neden olan kâğıt kartvizitlerin yerini alabilecek dijital çözüm geliştirildi. Letshare adlı uygulama ile kişiler dijital kartvizitlerini hazır şablonlar aracılığıyla oluşturarak kurumsal renklerine uygun biçimde düzenleyebiliyor.
Sürdürülebilirlik kavramının hayatımızda yer edinmesiyle birlikte, birçok işletme geleneksel iş süreçleri ve yerleşmiş alışkanlıkları gözden geçirmeye başladı. Bu sürecin bir parçası da iş hayatının tanışma aracı olarak da bilinen kâğıt kartvizitler oldu. Elde edilen verilere göre her yıl basılan kartvizitlerin 8 milyarı, 1 hafta içinde doğrudan çöpe gidiyor. Bu kartvizitlerin üretimi için her yıl kesilen ağaç sayısı ise 6 milyon. Hâl böyle olunca da kartvizitler için yeni bir alan oluştu: Dijital pazar.
Kartvizit paylaşım süreçlerini tamamen dijital bir kimliğe büründürmek isteyen Nilsen Balata, bu fikrini ‘Letshare’ adlı uygulama ile hayata geçirdi. Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Balata, “Salgın döneminde ofis bilgilerimizi güncellemek için tüm kâğıt kartvizitlerimizi yeniden bastırmak zorunda kaldık. Bu dönemde kâğıt kartvizitlerin işlevini yitirdiğini biliyorduk, fakat alternatif bir seçeneğimiz yoktu. Dijital kartvizit çözümü Letshare’in fikri, akıllı telefonların ve yenilikçi teknolojilerin hayatımıza büyük ölçüde dahil olduğu bu dönemde ortaya çıktı ve Letshare Teknoloji Ekip Lideri Yasin Hüseyin Kara ve ekibi ile uygulamayı hayata geçirdik” dedi.
Hem iOS hem de Android’de kullanılabiliyor
iOS ve Android cihazların uygulama marketleri üzerinden indirilerek kullanılabilen Letshare ile kişiler dijital kartvizitlerini hazır şablonlar aracılığıyla dakikalar içinde 10 farklı dil seçeneğiyle oluşturabiliyor. Şirketlerin, kurumsal renklerine uygun bir şekilde düzenlenebilen dijital kartvizitlere, LinkedIn profillerinden fatura bilgilerine, şirket tanıtımlarına, emlak ilanlarına ve sosyal medya hesaplarına kadar pek çok alan eklenebiliyor. Ayrıca, uygulamanın yapay zeka tabanlı tarama özelliği sayesinde fiziksel kartvizitler de iletişim listelerine kaydedebiliyor. Letshare profilleri e-posta imzalarına taşınabilirken, sanal arka plan özelliği sayesinde online toplantılarda QR kod olarak konumlandırma olanağı da sunuyor.
Uygulamanın piyasadaki NFC (yakın alan iletişimi) kart özelliği taşıyan dijital kartvizitlerle kıyaslandığında kişisel bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümü gibi konumlandırıldığını belirten fikir sahibi Nilsen Balata, “Letshare’de oluşturulan kartvizitler karekod, WhatsApp, SMS, e-posta, sosyal medya, AirDrop gibi pek çok yolla paylaşılabiliyor" dedi.