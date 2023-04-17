Dijital kartvizitle, yılda 6 milyon ağaç kurtarılabilir

Her yıl 6 milyondan fazla ağa­cın kesilmesine neden olan kâğıt kartvizitlerin yerini alabi­lecek dijital çözüm geliştirildi. Letshare adlı uygulama ile kişiler dijital kartvizitlerini hazır şab­lonlar aracılığıyla oluşturarak kurumsal renklerine uygun bi­çimde düzenleyebiliyor.

Sürdürülebilirlik kavramının hayatımızda yer edinmesiyle bir­likte, birçok işletme geleneksel iş süreçleri ve yerleşmiş alışkanlık­ları gözden geçirmeye başladı. Bu sürecin bir parçası da iş hayatının tanışma aracı olarak da bilinen kâğıt kartvizitler oldu. Elde edilen verilere göre her yıl basılan kart­vizitlerin 8 milyarı, 1 hafta içinde doğrudan çöpe gidiyor. Bu kartvi­zitlerin üretimi için her yıl kesilen ağaç sayısı ise 6 milyon. Hâl böyle olunca da kartvizitler için yeni bir alan oluştu: Dijital pazar.

Kartvizit paylaşım süreçlerini tamamen dijital bir kimliğe bü­ründürmek isteyen Nilsen Balata, bu fikrini ‘Letshare’ adlı uygula­ma ile hayata geçirdi. Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Balata, “Salgın döneminde ofis bilgilerimizi güncellemek için tüm kâğıt kartvizitlerimizi yeni­den bastırmak zorunda kaldık. Bu dönemde kâğıt kartvizitlerin iş­levini yitirdiğini biliyorduk, fakat alternatif bir seçeneğimiz yoktu. Dijital kartvizit çözümü Letsha­re’in fikri, akıllı telefonların ve ye­nilikçi teknolojilerin hayatımı­za büyük ölçüde dahil olduğu bu dönemde ortaya çıktı ve Letshare Teknoloji Ekip Lideri Yasin Hü­seyin Kara ve ekibi ile uygulamayı hayata geçirdik” dedi.

Hem iOS hem de Android’de kullanılabiliyor

iOS ve Android cihazların uy­gulama marketleri üzerinden in­dirilerek kullanılabilen Letsha­re ile kişiler dijital kartvizitlerini hazır şablonlar aracılığıyla da­kikalar içinde 10 farklı dil seçe­neğiyle oluşturabiliyor. Şirketle­rin, kurumsal renklerine uygun bir şekilde düzenlenebilen dijital kartvizitlere, LinkedIn profille­rinden fatura bilgilerine, şirket tanıtımlarına, emlak ilanlarına ve sosyal medya hesaplarına ka­dar pek çok alan eklenebiliyor. Ayrıca, uygulamanın yapay zeka tabanlı tarama özelliği sayesin­de fiziksel kartvizitler de iletişim listelerine kaydedebiliyor. Lets­hare profilleri e-posta imzaları­na taşınabilirken, sanal arka plan özelliği sayesinde online toplan­tılarda QR kod olarak konumlan­dırma olanağı da sunuyor.

Uygulamanın piyasadaki NFC (yakın alan iletişimi) kart özelli­ği taşıyan dijital kartvizitlerle kı­yaslandığında kişisel bir müşte­ri ilişkileri yönetimi çözümü gibi konumlandırıldığını belirten fi­kir sahibi Nilsen Balata, “Letsha­re’de oluşturulan kartvizitler ka­rekod, WhatsApp, SMS, e-posta, sosyal medya, AirDrop gibi pek çok yolla paylaşılabiliyor" dedi.