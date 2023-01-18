Fındığın yeşil kabuğu pelete dönüşerek ekonomiye kazandırılacak

‘Fındık Zurufundan Pelet Üretimi’ projesine ilişkin açıklama yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, borsa olarak fındığa katma değer kazandırabilmek için yapılan çalışmalardan birinin fındığın atıl maddesi olan zurufunun ekonomik anlamda değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçirildiğini ve AR-GE çalışmalarının devam ettiğini belirten Bölük, "Numuneler hazırladık, elde ettiğimiz numuneleri TÜBİTAK'a gönderdik. Analiz sonuçlarında da 4 bin 515 ısı değeri elde edildiğini gördük” dedi.

AR-GE’nin tamamlanması sonrasında tesisin kurulacağını bildiren Bölük, “Şu anda bir yandan da arazi arayışlarımız var. İnşallah yakın zamanda böyle bir tesisi Giresun Ticaret Borsamıza kazandırmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

Rekoltenin üçte biri oranında zuruf ortaya çıkıyor

Fındık kabuğunun hem bölgede hem de Türkiye genelinde yakacak amaçlı kullanıldığına değinen Bölük, rekoltenin üçte biri oranında zuruf ortaya çıktığını belirtti. Zurufun bir kısmının bölgede organik gübre olarak da kullanıldığını söyleyen Bölük şöyle devam etti: “Çoğunlukla atıl vaziyette kalıyor. Oysa ki çok değerli bir ürün. İşte biz bu değeri ortaya çıkartmayı hedefliyoruz.”