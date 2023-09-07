Flamingolar için tehlike çanları çalıyor

Aşırı sıcaklardan dolayı buharlaşmanın artması nedeniyle Van Gölü'nün kıyı şeridinde yaşanan çekilme ve sulak alanların daralması, göçmen kuşların beslenme ve üreme alanları da etkilendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, flamingoların her yıl ilkbaharda gelerek hava soğuyuncaya kadar bölgede konakladıklarını söyledi. Son yıllarda daha fazla hissedilen küresel ısınmanın Van Gölü'nü de etkilediğini belirten Adızel, "Hızlı buharlaşma sonucu göl ve gölü besleyen kaynaklar daralıyor.

Bu nedenle kuşların barındığı kıyılar ve delta bölgeleri hızla küçülüyor. Bu durum kuşları daha dar alanlarda yaşamaya zorluyor. Başta kirlilik olmak üzere gölün çok hassasiyetle korunması gerekiyor. Şu an Muradiye'nin Karahan bölgesi, Erciş'in Çelebibağı ve Gölağzı bölgelerinde çekilme, flamingoların beslenme ve barınma alanlarında daralma ve değişme söz konusu” diye konuştu.