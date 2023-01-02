Işıl Akdemir Evlioğlu: Dijitalleşme ile bankacılıkta hayal gücünün sınırları zorlanıyor

Tüm insanlığın hızlı bir değişim ve yenilenme sürecinde olduğunu belirten Işıl Akdemir Evlioğlu, yeni dünya düzeninin dijitalleşme üzerine kurulduğunu, neredeyse tüm sektörlerin ve ihtiyaçların dijital dünya üzerinde yön bulduğunu ifade etti. Bankacılığın da dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında geldiğini söyleyen Evlioğlu, “Dijital bankacılığın gelişmesiyle birlikte bankacılık zamandan ve mekândan bağımsız hale geldi. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte mobil bankacılık da gelişmeye başladı. Mobil bankacılık hızlı gelişim göstererek dijital bankacılıkla eş düzeye ulaştı. Daha önceleri alternatif kanal olarak değerlendirilen dijital bankacılık ve mobil bankacılık en önemli kanallardan biri ve kullanıcılar için bir deneyim alanına dönüştü. Pandemiyle birlikte artan dijital okuryazarlığın etkisiyle dijital bankacılık daha çok kullanılmaya başladı. Dijitalleşme sayesinde bankacılıkta hayal gücünün sınırlarının zorlandığı bir döneme giriş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik birbirini tamamlıyor

Garanti BBVA için de dijitalleşmenin sadece bir süreç olmadığını, 25 yıldır süregelen bir kültür, temel bir bakış açısı olduğunu söyleyen Evlioğlu, “Amaç çok açık, çağın fırsatlarını herkese sunmak. Bu amaçla teknolojideki gücümüzü yenilikçi çalışmalarla birleştiriyor, dijitalleşmeyi müşterilerimize fayda sağlamak için bir araç olarak görüyor, kusursuz, uçtan uca müşteri deneyimi tasarlamak için müşterilerimizi dinliyor, ihtiyaçlarını anlıyor ve tüm enerjimizi bu ihtiyaçları karşılamaya harcıyoruz” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılı için belirlediği mega trendlerden dijitalleşmenin insan, çevre ve dünya için kullanılıp bu alanlarda yeni fırsatlar oluşturmaya başladığını belirten Evlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijitalleşmeyi özellikle iklim krizine karşı savaşta en güçlü araçlardan biri olarak görüyoruz. Dijitalleşme, Paris Anlaşması ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu şekilde sürdürülebilir bir ekonomik modele geçişimizi hızlandırabilir. Dijitalleşmenin sağladığı verilerin ölçülmesi, büyük veri, yapay zekâ uygulamaları ve mobil teknolojiler, sürdürülebilirlik faaliyetleri için veri toplanması ve strateji oluşturulması bakımından önem arz ediyor. Böylece daha akıllı ve kitlelere daha kolay ulaşmamızı sağlayarak tabana yaygın bir sürdürülebilirlik stratejisi hedefine ulaşabiliriz. Garanti BBVA olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımızı birbirini destekleyerek yürütüyoruz. Dijitalleşmenin oluşturduğu finansal risk ve fırsatları, sürdürülebilirliğin ortaya çıkardığı risk ve fırsatlarla entegre şekilde yönetiyoruz.”

İklim krizi ve kapsayıcı büyümeye odaklı bir sürdürülebilirlik stratejisi

Kapsayıcı büyümeye ve iklim kriziyle mücadeleye odaklanan sürdürülebilirlik stratejilerinin de dijitalleşmeden destek alarak akıllı ve toplumun tüm kesimlerine yaygın olması için çalıştıklarını söyleyen Evlioğlu, bankacılık ürün ve hizmetleri ile sorumlu bankacılık anlayışıyla topluma katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Finansal okuryazarlığı artırmak için finansal sağlık inisiyatifleri ile müşterilerini desteklediklerini anlatan Işıl Akdemir Evlioğlu, “Dijital kanallarımızdan sunduğumuz finansal kapsayıcılık odaklı ürün ve çözümlerimizle cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kırılgan grupların ekonomik özgürlüklerine ulaşması ve tabana yayılan finansal sağlık bilinçlendirmesini amaçlıyoruz. İklim kriziyle mücadele konusunda müşterilerimizin farkındalık seviyesini artıracak Ekolojik Durumum uygulamamızla karbondioksit, su ve ağaç cinsinden müşterilerimizin enerji tüketimi kaynaklı karbon ayak izlerini hesaplayarak karbon salımlarını azaltabilecek öneriler sunuyoruz. Örneğin mobilden müşteri olma, dijital ekstre tercihi gibi sürdürülebilir adımlar attıklarında biz de onlar adına ecoDrone ile ulaşması zor alanlara tohum topu bırakarak iklim kriziyle mücadelelerine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

“Veri, en büyük güç”

Günümüzde artık en büyük gücün veri olduğunu söyleyen Işıl Akdemir Evlioğlu, “Veri, müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştıran, günlük ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam tarzlarına göre önerileri kişiselleştirebilen, finansal hizmetlerden daha ötesini sunmaya odaklanan bir dünyanın kapısını açıyor. Biz geleceği öngörerek bankacılığın ötesinde adımlar atmaya başladık. Gerek finansal sağlık alanında verdiğimiz tavsiyeler, gerek sürdürülebilirlik çalışmalarımızla artık ürün sunmanın çok ötesinde bir noktada konumlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayatımıza girecek yeni kavramlar dönüşümü hızlandıracak”

Önümüzdeki dönemde daha fazla hayatımıza girecek açık bankacılık, platform bankacılığı gibi kavramların bankaları olduğu kadar müşterilerin dijital deneyimini de dönüştüreceğini belirten Işıl Akdemir Evlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Açık bankacılıkla verinin demokratikleşmesi sağlanacak. Böylece müşterilerimiz talep etmeleri doğrultusunda diğer finansal kuruluşlardaki verilerine farklı bir platformdan erişim sağlayabilecek, farklı kurumlardaki hesaplarını görüntüleme ve yönetme kolaylığına sahip olacaklar. Dijitalde sınırların kalkacağı, kanal söyleminin geride kalacağı bir sürece gireceğiz. Müşteriye ulaşabildiğimiz her yer bir temas noktası, etkileşim alanı haline gelecek. Dolayısıyla yeni dönemde dijital bankaların daha görünmez olacağını, bankacılığın bir uygulama içinden yapılamayacak şekilde dönüşüp genişleyeceğine inanıyorum.”