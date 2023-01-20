Kibar Holding’den Arya GSYF’ye yatırım

Türkiye İş Bankası ve Maxis partnerliğinde kurulan Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na yatırım yapan Kibar Holding, daha çok girişimci kadının finansmana erişiminde çözümün parçası olacak. Kibar Holding açıklamasına göre holding, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında verdiği desteklere, hız kesmeden devam ediyor.

Cinsiyet dengeli ve teknoloji odaklı girişimlerin ekosistemde daha fazla yer almaları konusunda çalışmalarını sürdüren Arya GSYF’nin yatırımcısı olan Kibar Holding, bu yatırımıyla girişimcilikte aktif kadınların sayısını artırmaya da katkı sağlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadın istihdamını ve kadınlara yönelik projeleri desteklediklerine dikkati çekti. Kayabaşı, "İnsana saygılı, adil, katılımcı, çeşitliliği destekleyici ve sürekli gelişime önem veren bir iş ortamı sunma gayretiyle çalışıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten projelere destek veriyoruz. Bu kapsamda kadınların ekonomiye katılımını ve girişimciliği ön plana alan Arya GSYF’nin yatırımcısı olduk" ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sorumluluk aldıkları, çatısı altında pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdikleri "BİZ Eşitiz" platformunun çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Kayabaşı, "5 bin kişilik insan kaynağımız, müşteri ve tedarikçi ekosistemimize yönelik projelerimize ek olarak kadın girişimcilerin desteklenmesine katkı sunmak istedik" değerlendirmesinde bulundu.

Arya GSYF Kurucularından Ahu Serter ise Arya'nın insanların daha önce görmediği, görüp de değerlendirmek konusunda geç kaldığı bir konudaki fırsatı göz önüne çıkarmak için kurulduğunu kaydetti.

Serter, "Kadınlar, Türk kadınları geçtiğimiz 10 sene içinde dünya, kadınların önemini ve gayri safi hasılaya erkekler kadar katılsalar nasıl bir fayda getireceklerini keşfetti. Cinsiyet ve çeşitlilik odaklı bakmanın dünyaya nasıl faydalı olacağını anlattığımız bir yer Arya" ifadelerini kullandı.

Globalde de ilk cinsiyet dengeli yatırım odaklı girişim sermayesi fonu olarak gösterilmeyi hedeflediklerini aktaran Serter, "Kadınların farkını gösterebilmesi için parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor. Böylelikle başarılı olan ile başarısız olanın farkına varabilelim. Bu yüzden 'Paranın Cinsiyeti Yoktur' diyoruz" dedi.