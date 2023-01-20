Kimpur, sürdürülebilir ürün portföyüne biyo bazlı poliolleri ekledi

Poliüretan sektöründe yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelere olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Malzemelerin yenilenebilir içeriğinin artırılmasında önemli bir bileşen olan biyo bazlı polioller, bitkisel yağlardan farklı yöntemlerle türetilen doğal yağ polioller (NOP) veya biyopolimerlerle sentezleniyor.

“Doğaya katkı sağlayacak ürünlere odaklandık”

Müşterilerinin ürün yaşam döngüsü için de sürdürülebilir çözümler üreten Kimpur, sandviç panel sistem poliolünde yüzde 20, buzdolabı sistem poliolünde yüzde 30, soğuk oda sistem poliolünde ise yüzde 30 oranında biyo bazlı hammadde kullanarak çevre dostu ürün gamına üç yeni ürün eklediğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kimpur AR-GE Direktörü Dr. Yener Rakıcıoğlu, 27 kişiden oluşan uzman ekibiyle doğaya katkı sağlayacak ürünlere odaklandıklarını belirterek ürün gamına yeni eklenen çevre dostu poliollere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğu bilinci ile ürün yaşam döngüsündeki sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmek için araştırmalara ve çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Rakıcıoğlu, “Biyo bazlı poliol kullanımlı yeni ürünlerimizin 2023 yılı çalışmalarına yönelik 27 milyon TL’lik satış anlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Doğaya fayda sağlayacak yeni ürünler geliştirme vizyonumuzla ürün gamımıza eklediğimiz biyo bazlı polioller, karbon ayak izimizi azaltmanın yanı sıra global pazarlarda rekabet avantajımızı artırarak yüksek performans göstermemize katkı sağlayacaktır” dedi.