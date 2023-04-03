Kuraklığa dayanıklı tohum ekimi yaygınlaşıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa dayanıklı tohumların ekimini yaygınlaştıracağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa dayanıklı tohumların ekimini yaygınlaştıracağını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”na ilişkin hazırlıkların devam ettiği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerce, değişen iklim ve toprak koşullarında dahi yüksek verim ve kalite elde edilmesini sağlayacak tohumlar için ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince kuraklığa dayanıklı 30 ekmeklik buğday, 12 makarnalık buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirilerek üreticiye sunuldu. Kaba yem ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak da kuraklığa uyum sağlayan yem bitkisi (Macar fiğ, otlak ayrığı, kılçıksız brom, korunga gibi) çeşit geliştirme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.