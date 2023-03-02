Kuraklık Meriç ve Tunca’da su seviyesini düşürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış Rejimi Metodu'na göre Edirne, kasım, aralık ve ocak aylarını orta kuraklıkta geçirdi. Şubat ayı yağış yıllık ortalaması 35,3 kilogram olan Edirne’de bu yıl şubat ayı neredeyse yağışsız geçti. Kente bu ay düşen yağmur miktarı ise 5,2 kg olarak kaydedildi.

Yaşanan kuraklıktan yer altı suları kadar nehirlerin de etkilendiği Edirne’de, geçen yıl aynı dönem saniyede 27 metreküp ölçülen Tunca Nehri debisi, bu yıl saniyede 6 metreküp seviyelerine düştü.Kentin içinden geçen Meriç'te ise geçen yıla oranla 4 kat düşüş yaşandı. Geçen yıl 277 metreküp/saniye seviyelerindeki nehir, bu yıl 69 metreküp/saniye seviyelerinde akıyor.