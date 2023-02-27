Kuraklık ülkeyi esir aldı Anadolu alarm veriyor

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, bazı kentlerin su kaynaklarının tamamen kurumasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aylık kuraklık analizlerine göre bölge geneli en fazla azalma yüzde 74 ile Güneydoğu Anadolu’da kayıtlara geçti.

Yağışlar, Çanakkale-Antalya hattının batısında normallerin biraz üzerinde görülürken, doğusunda ise azaldı. Azalma oranı Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 80'in üzerine çıktı.

En çok Çankırı etkilendi

Ocak ayında en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış ise 4,7 kilogramla Kars'a düştü. Normallere göre yağışlarda en fazla azalmanın yüzde 87 ile Çankırı’da, en fazla artış ise yüzde 31 ile Burdur'da yaşandı. Yağışlı gün sayısı 1991- 2020 ortalamasında 11,7 gün olarak hesaplandı. Geçtiğimiz ay Türkiye genelindeki yağış ortalaması ise 7,3 gün olarak gerçekleşti. Yağışlı gün sayısı Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde 10- 15 gün aralığında görüldü.