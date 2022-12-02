Mekanik tesisat sektörü MechTalks'ta bir araya geldi

Daha yaşanabilir bir dünya için mühendislik uygulamalarının konuşulduğu MechTalks 2022’de nZEB Teknolojisi, Elektrifikasyon, Dekarbonizasyon ve Hidrojen Kullanımı olarak 4 ana başlıkta 20 konuşmacı yer aldı. Mekanik tesisat profesyonellerini buluşturan etkinlikte Boreas Teknoloji’nin iki üst düzey yöneticisi de sunumları ile yer aldı.

Boreas Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol ‘’Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği Sağlayan IEC Metodu’’ konusuyla günümüzün hızla yükselen veri merkezlerinin iklimlendirmesinde enerji verimliliği sağlama yöntemlerine değinirken Boreas Teknoloji İş Geliştirme Genel Koordinatörü Şinasi Karaoğlu da ‘’Dünya Tatlı Su Sorununa Bir Çözüm Önerisi’’ konusuyla tükenen tatlı su kaynaklarıyla ilgili toplumda farkındalığın ötesinde, eyleme geçilmesini sağlayacak çözüm projesini sundu.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde ürünler geliştiriyor

Sektördeki duyarlı duruşu, daha yaşanır bir dünya için ürettiği yüksek verimli ürünleriyle pazarın kanaat önderi şirketlerinden biri olan Boreas Teknoloji, bünyesindeki uzman mühendis ekibiyle gerçekleştirdiği Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında yüksek teknolojiyi kullanarak, sürdürülebilirlik çerçevesinde çözümler geliştiriyor. Boreas Teknoloji, dünya için çözümler geliştiren şirket ve profesyonellerin bulunduğu MechTalks 2022’ye verdiği destek ve yaptığı konuşmalarla da sektörde gereken iyileştirilmelerin sağlanması için ortak akıl oluşmasını hedefliyor.