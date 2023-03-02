Mineral yün üretiminde % 80 geri dönüşüm

Yerel üretim atıklarını değerlendirireren şirket, en az yüzde 30 oranında geri dönüştürülen içeriğe sahip Taşyünü ve Camyünü üretiyor. Polistiren bazlı XPS ve EPS ürünlerin, kalıcı bir organik kirletici olarak tanımlanan HBCD içermemesi yönündeki uyarıcı faaliyetlerine devam eden İzocam, Kasım 2019’dan bu yana yasaklanan HBCS maddesine karşı uyarıda bulunuyor. Üretilen mineral yünlerin kullanıldığı binalarda, LEED – BREAM ve Çevre, Şehircilik Değişikliği Bakanlığı’nca Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi – “YeS-TR” gibi yeşil bina sertifikaları alımına da olanak sağlanıyor