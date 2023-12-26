MIP, karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor

Derya ÖZGÜR

MIP 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, MIP bünyesinde kurulan İklim Müdahale Komutanlığı (CRC), uzmanlardan oluşan bir gezici ekip ile yerinde değerlendirme yaparak karbonsuzlaştırma çabalarına destek olacak girişimleri hayata geçiriyor. Raporda ayrıca, çalışanların sürdürülebilirliği benimsemesi için iklim eğitim programları düzenlenerek, her personelin karbon salımını azaltmayı kişisel bir misyon olarak benimsemesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Çevreyi koruma konusundaki taahhütleri doğrultusunda MIP’nin, fosil yakıtlı ekipmanları elektrik enerjisi tüketenlere dönüştürerek, düşük karbon salımına sahip yeni ekipmanlar ile 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 50 azaltma hedefinde olduğuna dikkat çekiliyor. 2022 yılında güneş panelleri ile çalışan 3 adet elektrikli aracı devreye alan MIP, karbon emisyonlarını azaltma çabalarını sürdürüyor.

Raporda, “MIP, iklim değişikliği ve çevresel etkilerle mücadelede rolünün farkında olarak ve bir iklim riski değerlendirmesi yaparak önleyici tedbirler ve hafifletmeler belirlemekte, acil durum müdahale planlarını güncellemektedir. Şirket, paydaşlarına, yerel topluluklara ve faaliyet gösterdiği ülkelere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi sürdürmektedir” ifadelerine yer veriliyor.