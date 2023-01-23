Pınar Süt’ten 17 bin ağacı kurtaran proje

Sürdürülebilirlik kavramı Pınar Süt’ün faaliyetlerinde merkeze oturmuş durumda. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, ”Hepimiz, sadece yaşadığımız alandan değil, gelecek nesiller ve daha iyi bir yaşam için tüm dünyaya karşı sorumluyuz” dedi. Pınar Süt olarak bu felsefeyle tüm fabrikalarda Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Yiğitbaşı, projenin detaylarını şöyle anlattı: “Pınar Süt fabrikalarında 2021 yılında gerçekleştirilen atık kâğıtların değerlendirilmesiyle tam 17.920 ağaç kesimi önlendi, 4,3 milyon kWh enerji ile 29,5 bin metreküp su tasarrufu elde edildi, 186,5 ton sera gazı emisyonu azaltıldı. Fabrikalardaki atık plastik gönderimleri ile 613,6 bin litre daha az petrol ürünü kullanıldı. Böylelikle 1,4 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu gerçekleşti. Gerçekleştirilen atık metal gönderimleri ile 100 ton daha az ham madde kullanıldı.”

Öncelikli mesele karbon salımı ve su kullanımı

2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda her alanda karbon salımının ve su kullanımının azaltılması meselesini öncelikli olarak ele aldıklarını belirten İdil Yiğitbaşı, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Karbon Saydamlık Projesi-Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında geçen sene “Yönetim” seviyelendirmesi içinde yer alıp su güvenliği alanında B, iklim değişikliği alanında B- notu ile derecelendirildik. Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürerek TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme denetimini başarı ile tamamladık” ifadelerini kullandı.

Gelişim, topluma duyarlı nesillerle mümkün

Sürdürülebilirlik adına kurumsal sosyal sorumluluk alanında da birçok projeye imza attıklarını belirten Yiğitbaşı, “Toplumsal gelişimin eğitimli, kültürlü, sporla iç içe büyüyen, çevreye ve topluma duyarlı nesiller ile mümkün olabileceğine inanarak sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirme misyonunu benimsiyoruz. Kültür, sanat ve spor alanlarında geleneksel hale gelen projelerimiz ile toplum için değer üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Bu kapsamda Çocuk Resim Yarışması, Çocuk Tiyatrosu, Pınar Karşıyaka gibi etkinlikler düzenledikleri bilgisini veren Yiğitbaşı, ayrıca üreticileri desteklemek ve çiğ sütün kalitesini artırmak için de çeşitli eğitimler düzenlediklerinin bilgisini verdi.

Tüm bu çalışmalar şirketin bağlı olduğu Yaşar Holding’in sürdürülebilirlik odağından kaynaklanıyor. 2007 yılında Yaşar Holding tarafından gönüllü imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında geleceğin ihtiyaçlarını ve dünyayı bekleyen engelleri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik yolunda adımlar attıklarını belirten Yiğitbaşı, “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2009 yılından bu yana sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirliyor, karbo n ayak izimizi, su ayak izimizi ölçümlüyor ve faaliyetlerimizi raporluyoruz” dedi. Bu sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını anlatan Yiğitbaşı, “Bilim temelli, kalite odaklı iş anlayışı ile belirlediğimiz iş hedefleri doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliğe doğa, çevre, insan vb. faktörler çerçevesinde bir bütün olarak bakıyoruz” diyen Yiğitbaşı, “Bu doğrultuda ülkemizin 100’üncü, Pınar’ın 50’nci yılında mevcut faaliyetlerimize yenilerini ekleyerek sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Atık sudan biyogaz üretiyor

Pınar Süt atık sudan biyogaz üretiyor. “Atık su arıtma tesisi revizyonu ile son teknoloji otomasyon sistemlerinden faydalanıp yüksek arıtma seviyesine ulaşarak verimlilik maksimizasyonu sağlandı” diyen Yiğitbaşı, hem atık suları arıtarak doğayı koruduklarını hem de üretilen biyogazı fabrikalarında kullanarak buhar üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yiğitbaşı, “Böylelikle İzmir fabrika karbon ayak izimizin yıllık yüzde 17 oranında azalmasını hedefliyoruz” dedi.