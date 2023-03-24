Şişecam, sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’ın imzacısı oldu

Sürdürülebilirliği, operasyonlarının odak noktası ve iş modelinin temel unsuru haline getirdiğini dile getiren Şişecam, sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı oldu.

Şişecam insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda ilkelere taahhüdü içeren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı olarak uluslararası alanda bu konuya verdiği önemi ortaya koydu. Bu doğrultuda Şişecam, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını küresel boyutta güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

10 ilkeden oluşuyor

Tüm yatırım kararlarını, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarını sosyal ve çevresel etkileri gözeterek planlayan ve yürüten Şişecam’ın sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gönüllülük esasıyla benimsediği Global Compact Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını, bir zorunluluk değil önemli bir sorumluluk olarak ele alan Şişecam, platformun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarını bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında entegre atık yönetimi, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi anlayışıyla kaynakların yönetilmesi çalışmalarına hızla devam eden Şişecam, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ‘CareforNext’i, ‘Gezegeni Koruyan’, ‘Toplumu Güçlendiren’ ve ‘Yaşamı Dönüştüren’ odakları doğrultusunda ileriye taşımayı hedefliyor.