“Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı uygulanmalı”

Müjde DEMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasında Mersin dahil 15 ilde ‘Olağanüstü Kuraklık’ alarmı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı.

Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Türkiye’nin birçok bölgesinin olağanüstü kuraklık ile karşı karşıya kaldığı açıkça görülüyor.

Yayımlanan haritaya göre Mersin ile birlikte Bayburt, Erzincan, Yalova, İstanbul, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Kocaeli, Osmaniye, Ağrı ve Muş’un “olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu anlaşılıyor.

Mersin’de yaşanabilecek kuraklığın başta gıda olmak üzere tarım sektörünü sekteye uğratacağını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim “Tarım, doğa koşullarına bağlı, mutlaka korunması ve uzun vadeli planlanması gereken bir sektör. İklimdeki değişiklikler, sıcak hava dalgası, aşırı rüzgâr, dolu, zirai don, sel ve kuraklık gibi iklim olayları ile afetlerdeki artış, gıda arzı istikrarını bozuyor” şeklinde konuştu.

Kuraklık, sel ve taşkınların artık ülkemizin bir gerçeği olduğunu belirten Necmi Birim, “Bu olaylar karşısında alternatif bir politikamız, programımız var mıdır? sorusunu sormak gerekir. İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilere karşı mevcut su kaynaklarına göre kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın yapılması ve Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nın somut adımlarla uygulanması zorunlu. Her geçen yıl tarımsal kuraklığın daha da derinleştiğini görüyoruz” dedi.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının geçen yıla göre 2,8 milyondan, 2 milyona düştüğünü kaydeden Birim, “Aralık ve ocak aylarındaki yağış eksikliğinden dolayı yaşanan tarımsal kuraklığın ilk etapta hububat ürünlerini etkilemesi beklense de o dönemde toprakta yeterli nem bulamayan kış sebzeleri ve meyve üretiminde de verim azlığına sebebiyet verebileceğini düşünüyoruz.

Tabii ki şimdiden hangi üründe daralma yaşanacağını ve fiyatlarının ne kadar yükseleceğini söyleyebilmek mümkün değil. Yağışlar önceki yıla göre Akdeniz'de yüzde 45-48 oranında azaldı.

Önümüzdeki süreçte yeterli ve dengeli yağışların olmaması durumunda, dış alım bağımlılığının artması, tüketicilerin daha yüksek fiyata gıdaya erişimi yani yüksek gıda enflasyonu bizleri yakın dönemde bekleyen sorunların başında geliyor” diye konuştu.

Kuraklığa karşı alınacak önlemler

Necmi Birim, Mersin’deki kuraklık sorununun çözümüne ilişkin şöyle konuştu: “Sulama yatırımları artırılıp su havzaları ve su kaynaklarının korunarak yasal olmayan yeraltı suyu kullanımı engellenmeli. Bilinçsiz su tüketiminin önüne geçilmeli ve atık sular arıtılarak yeniden kullanılabilir hale getirilmeli, ülke düzeyinde kuraklık erken uyarı izleme altyapısı ve yönetim sistemi kurulmalı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü güçlendirilerek sulama bütçesi ve personelinin artırılıp, en ücra noktalara hizmet verecek şekilde Toprak Su Genel Müdürlüğü yeniden kurulmalı. Tarımda kontrollü basınçlı sulama yöntemlerine geçilmeli, tarımsal yetiştirme bütçesi artırılmalı, kuraklığa dayanıklı türler yaygınlaştırılmalı.

Yağmur suları depolanarak sulama dahil farklı kullanımlara sunulmalı, farklı yöntemlerle yapılabilen su hasadı yaygınlaştırılmalı. Tarsim Sigorta Havuz kapsamı genişletilerek kuraklık dahil tüm afetlerde ÇKS kaydı olsun olmasın tüm üreticileri kapsaması gerekiyor.