TSKB’nin ‘Dönüşen Adımlar’ kampanyasına çifte ödül

Kampanya, illüstrasyon kategorisinde ‘IMA Gold’, indoor (iç alan) kullanım kategorisinde de ‘IMA Mentioned’ ödüllerini kazandırdı.

Yeşil ve sosyal temalı kalkınma yatırımlarının finansmanı ve sosyal sorumluluk projeleriyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tümüne katkı sağlayan TSKB, 2022 yılında yayınlamış olduğu Sorumlu Sürdürülebilirlik İletişim Politikası ile iletişim faaliyetlerinin çevresel ayak izini minimumda tutmayı taahhüt ediyor. Bu kapsamdaki ilk kampanyasını ‘enerji verimli’ bir formatta hayata geçiren TSKB, iç iletişim kampanyası olma özelliğine sahip olan ‘Dönüşen Adımlar’ projesine imza atıyor. Kampanyada çevreye zarar veren günlük alışkanlıkların adım adım dönüştürülmesi teşvik edilirken, tipografi, renk ve basılı materyaller olmak üzere her aşamada da enerji tasarrufu sağlayan tasarımlar ön plana çıkıyor.

Sürdürülebilirlik farkındalığını artırma hedefiyle banka içinde ilgi çekecek noktalara illüstrasyonların yerleştirildiği kampanyada, daha az ekran enerjisi harcama ve baskıda yüzde 30 daha az mürekkep kullanma özelliği yer alıyor. Bu özellikte Times New Roman ile Century Gothic Pro fontları kullanılarak, enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkaracak renk paletleri tercih edildiği belirtiliyor.