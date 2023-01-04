Tüm yeni evlerde güneş paneli kurulumu zorunlu olacak

Tokyo’nun yerel meclisinin kabul ettiği ve bu minvalde ilk olan düzenleme kapsamında, büyük inşaat firmalarının 2 bin metrekareye kadar olan evleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatması gerekecek. Kent danışmanları, söz konusu düzenleme ile şehrin yeşil enerjiye geçişine büyük katkı sağlayacağını söylüyorlar.

Kaybedecek zaman yok

Mevcut küresel iklim krizine ek olarak, Rusya Ukrayna savaşının uzamasıyla beraber enerji kriziyle karşı karşıya olunduğunu belirten Meclis Üyesi Risako Narikiyo, “Kaybedecek zamanımız yok” diyor. Sahip olduğu 14 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Tokyo’da resmi verilere göre kent sakinleri, kişi başı yılda ortalama 8.6 ton karbondioksit salımı yapıyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) karbonsuzlaştırma (karbondan arınma) hedeflerine ulaşmak için önerdiği karbon salımı ise yılda kişi başına en fazla 2.3 ton.

Sera gazı emisyonlarını yarıya indirilecek

Gelecek yıllarda emisyon ayak izini büyük ölçüde azaltmanın hedeflendiği Tokyo’da büyükşehir yönetimi, sera gazı emisyonlarını 2000 yılı seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi ve 2050 yılına kadar da emisyonsuz hale gelmeyi hedefliyor.

Japonya, Küresel Karbon Projesi'nin (GCP) verilerine göre karbon salımında küresel çapta beşinci sırada yer alırken, yeni getirilen düzenlemenin ise bu durumun değişmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bölge sakinleri de tasarruf edecek

Bölge sakinlerinin de tasarruf sağlayacağı düşünülen söz konusu projede, kapasitesi 4 kilovat olan panellerin kurulum maliyeti yaklaşık 980 bin yen (6 bin 725 euro) olacağı ifade ediliyor. Hükümet, bu maliyetin 10 yıl içerisinde elektrik satış gelirleriyle karşılanacağı öngörüsünde bulunurken, sağlanacak sübvansiyonların ise ödeme süresini yaklaşık altı yıla indireceği belirtiliyor.