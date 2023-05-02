Uzmanlar, sürdürülebilir enerjinin geleceği için toplandı

Özlem SARSIN

Yaşar Üniversitesi, enerji sektörünün önde gelen isimlerini “Yeni Enerji Yönelimleri: Nereye gidiyoruz, ne yapmalı?” panelinde biraraya getirdi. Panelin açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Üniversiteler yeni enerji yönelimleri konusunda çok önemli rol oynuyor. Bu alanda yapılacak çalışmalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve daha temiz enerjilere yönelmek gibi hedeflerin gerçekleşmesine hepimiz katkı sağlayabiliriz” dedi.

Karbon çağından hidrojen çağına geçiş

Panelde konuşan Ontario Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı, TÜBA Enerji Çalışmaları Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “İnsanlığın temiz hava, temiz gıda, temiz su ve temiz enerjiye ihtiyacı var. Bugün pek çok yakıt ve kimyasallar fosil yakıt kaynaklar üzerinden üretiliyor, önümüzdeki süreçte hidrojen önemli bir hammadde olacak. Karbon çağından hidrojen çağına geçtik.

Bundan sonra, teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme çok önemli” diye konuştu. Hidrojen yakıtlı araçların kullanımının da süreç içinde artacağına değinen Dinçer, şunları söyledi: “Elektrikli araçlarda eğer elektriğiniz yeşil değilse, yenilenebilir enerjiden gelmiyorsa bir anlam ifade etmiyor. Türkiye’de elektriğimiz çoğunlukla fosil kaynaklı. Elektrikli araçlar fosil kaynaklıysa çok da çevre dostu değil.”

Yeni bir enerji sistemi oluşturmalıyız

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger ise enerji kaynaklarının değişiminin ana dinamiklerini anlatarak “Türkiye yeni çağda yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok önemli fırsatlara sahip. Çin yenilenebilir enerji konusunda 391 bin patent almış, bu tüm dünyadakileri patenlerin yüzde 50’si demek.

Amerika 107 bin patent almış, Türkiye’de ise yalnızca 703 patent var. Biz enerjinin yüzde 75’ini dışarıdan alan bir ülkeyiz, bu kadar dışa bağımlı olarak 21’inci yüz yılda başarılı olma şansımız yok. Bunu el birliğiyle indirmemiz lazım. Devletin sadece bu konuya odaklanarak, patent geliştirme ve yerli kaynakların üzerine gitme yolunu seçmesi şart” diye konuştu.

Kritik mineraller geleceğimizi etkileyecek

Panelde “Enerji, Yatırım ve Jeopolitikada Oyun Değiştirici Yeni Dinamikler” konusuna değinen The London Energy Club Başkanı ve İngiltere Global Resources Partners Group İcra Kurulu Başkanı Murat Öğütçü, “Doğalgazda yüzde 98, petrolde 93, kömürde yüzde 50’nin üzerinde dışa bağımlıyız.

Enerjimizin ortalama yüzde 75’i dışarıdan geliyor. Bunun için dünya petrol, gaz ve kömür piyasaları bizi derinden etkileme potansiyeline sahip. Önümüzdeki dönemde kritik mineraller dediğimiz, lityum, kobalt, nikel bizim geleceğimizi en az petrol, kömür kadar etkileyecek. Çünkü elektrikli araçlarda yenilenebilir enerjiyi üreten aksamın önemli bir kısmı nadir topraklar ve kritik minerallerde.

Bunların arz güvenliği önemli hale gelecek. Kritik minerallerin büyük bir kısmı Çin’de. Çin aynı zamanda elektrikli araç üretim kapasitesinin yüzde 90’ını elinde tutuyor. Fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltalım derken bu defa yeni enerjilerde ve teknolojiler de Çin’e bağımlılık artmaya başlıyor. Öyle bir dünyadayız ki bağımlılığın sona ermesi mümkün değil. Önemli olan bu bağımlılığı kazan-kazan yöntemlerle yönetmek” şeklinde konuştu.

Türkiye en önemli nükleer enerji güçlerinden biri olabilir

Karadeniz gazı ile ilgili yorum yapan Öğütçü, “Karadeniz’de Sakarya sahasında bulunduğu belirtilen yaklaşık 710 milyar metreküp rezerv söz konusu. Bu, Türkiye gibi göbeğinden doğalgaz ithalatına bağlı bir ülke açısından oldukça önemli.

Üretimin bu yıl içinde önce 10 milyon metreküp, sonra 2028- 2030 aralığında yaklaşık 40 milyon metreküpe çıkartılması hedefleniyor. Uygun koşullar sağlanırsa Türkiye 2030’a kadar ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini Karadeniz sahasından çıkartma imkanına kavuşacak.

Mersin’e ilk nükleer yakıt geldi. Türkiye’nin enerji konusunda yaklaşık yüzde 10’luk bir paya sahip olması öngörülüyor. Dört reaktör, yaklaşık 4 bin 800 megawattlık bir kapasitede devreye girerse, Türkiye dünyadaki en önemli nükleer enerji güçlerinden birisi haline gelebilir” dedi.

“Türkiye’nin istikbali ve istiklali güneş enerjisindedir”

2020’de Selçuk Yaşar Ödülü’nü alan Ordinaryus Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, güneş enerjisinin kullanım alanlarını aktararak “Önümüzdeki 100 senede dünya 6-7 derece ısınacaksa bu politik bir sorundan ziyade tüm insanlığın geleceği için çok büyük bir problem. Doğal fotosentezin suni olarak yapılabilmesi konusunda çalışmalar yaptık. Dünyanın geleceği açısından önem taşıdığını düşünüyorum.

Şu anda karbondioksitten metan üretme tesisi yapıldı. Hidrojen üretip karbondioksitle birleştirdiğin zaman ekzotermik reaksiyon ile metan gazına dönüşüyor. Enerjide en büyük potansiyel güneş enerjisinde var. Dünyaya 170 bin terawatt güneş enerjisi geliyor, insanlar 17 terawattı kullanıyor. Bu enerjiyi depolamak lazım. Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirebilmek önemli.

Güneş ve rüzgâr enerjisi her zaman olmuyor. Gece, gündüz, yaz, kış kullanmak istiyorsanız bunu depolamanız lazım. Başka bir yerde kullanmak istiyorsanız bu enerjiyi taşımanız lazım. Taşınılabilir bir yakıt elde edebilirseniz ikisini aynı anda çözebilirsiniz. Türkiye’nin istikbali ve istiklali güneş enerjisindedir” diye konuştu.

Türkiye Avrupa’nın hidrojen rafinerisi olabilecek kapasitede

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Türkiye için hidrojen çiftlikleri konseptini çalıştık. 81 ili dikkate aldık. En fazla üretimi gerçekleştirebilecek 10 şehir; Erzurum, Van, Konya, Sivas, Kayseri, Ankara, Şanlıurfa, Erzincan, Antalya ve Kars oldu. Bu illerin gerekli ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yılda 614.21 milyon ton hidrojen üretme potansiyeli var. Türkiye bu noktada Avrupa’nın hidrojen rafinerisi olabilecek kapasitede” dedi.