Yeni nesil sürdürülebilir viskon kumaşı: Newipe®

Altı kıtaya ürün ihracatı yapan ve ıslak mendil üretiminde Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan Sapro, yeni nesil sürdürülebilir viskon kumaşı olan Newipe® üretimini gerçekleştirebilmek için Kasım 2020’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fondan 21 milyon Euro yatırım kredisi almıştı. Bu krediyle beraber hem Ar-Ge çalışmalarına hem de üretim yatırımlarına başlayan şirket, iki farklı teknolojinin bir araya getirilmesi ile tamamen doğal lifler kullanılarak Newipe®’i üretti.

Şirket; jenerik viskon kumaşla üretilen ıslak mendillere kıyasla daha yumuşak ve wetlaid kumaşlara kıyasla daha güçlü hale getirilen Newipe® ile tüketici ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamanın yanı sıra doğal yaşam döngüsünü desteklemeyi de hedefliyor.

Yüzde 100 yenilenebilir bitki lifleri içeriyor

Doğada hızlı çözünen ve plastik içermeyen doğal yapısı ile çevreye ve geleceğe dost bir ürün olan Newipe®, çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle geliştirilmiş ve yüzde 100 yenilenebilir bitki lifleri içeriyor. Geri dönüştüğünde, çevreye zarar vermeyecek toksik olmayan bileşenlere parçalanabilen ve dağıldığında kolayca organik maddeye dönüşebilen mendil, Spunlace ve Wetlace teknolojilerinin birleştirilerek geliştirildiği en son üretim teknolojisi ürünü olarak ifade ediliyor.

Karbon emisyonunu yüzde 14 azaltarak üretilen ve biyolojik olarak doğada daha hızlı şekilde tamamen parçalanabilen Newipe® teknolojisine ilişkin bilgi veren Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül, “Sapro olarak, pandemiden önce çevre dostu biyoçözünür ıslak mendil üretmek üzere yola çıktık. Aldığımız krediyle birlikte önce yatırımlarımızı ardından da Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırdık” diyerek, daha az karbon ayak izi bırakarak üretilen ve daha hızlı çözülebilen yeni nesil viskon kumaş ıslak mendilini ürettiklerini söyledi.

Doğal yaşam döngüsünü önemsiyoruz

Sürdürülebilirliğin Sapro’nun öncelikleri arasında olduğuna vurgu yapan Gönül, “Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için doğayı önceliğimize alarak doğal yaşam döngüsünü önemsiyoruz. Bu kapsamda iki farklı teknolojiyi birleştirerek, dayanıklılığı yüksek ve çok daha yumuşak bir kumaş elde ettik” dedi. Gönül ayrıca, yeni nesil sürdürülebilir viskon kumaşı Newipe® ile Türkiye’nin ıslak mendil pazarında çevreye duyarlı üretim standartlarının yaygınlaşmasına da öncülük edeceklerini belirtti.