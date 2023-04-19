Yeşil binalara geçiş, her yıl 20 milyar dolarlık tasarruf sağlar

Başak Nur GÖKÇAM

Enerji tasarrufu oluşturmak ve karbon nötr hedefine ulaşmanın yolu, sıfır enerji binalardan geçiyor. Çünkü bu binalar, ihtiyacı olan enerjinin hepsini yenilenebilir kaynaklardan sağlayabiliyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz ‘Sıfır Enerji Bina’ teorisi ve uygulamalarının hem yeni inşaatlarda hem de halihazırda bulunan konut veya diğer binaların yenilenmesinde kullanılabileceğine dikkat çekti. “Türkiye, enerjide maalesef ki dışa bağımlılığı yüksek bir ülke” diyen Kaçmaz, ekonomimizdeki cari açığın yüzde 70’den fazlasına enerjinin neden olduğunu belirtti.

TEİAŞ verilerine göre Türkiye’deki enerji tüketiminin yüzde 30’unun konutlardan kaynaklı olduğunu söyleyen Kaçmaz, “Zerobuild’in ulaştığı verilere göre ise; su tüketiminin yüzde 12’si, oluşan atıkların yüzde 65’i ve elektrik tüketiminin yüzde 71’i binalardan kaynaklanıyor. Oysa ki Sıfır Enerji Binalar, standart binalara nispeten yüzde 70 ile yüzde 90 arasında daha az enerji tüketiyor” diye konuştu.

Ayrıca Türkiye’deki binaların yüzde 80’inde ısı yalıtımının olmadığının altını çizen öğretim üyesi, “Halbuki ısı yalıtımı, enerji verimliliği için çok mühim. İklim şartlarına binaen yapılan doğru yalıtım ile yüzde 50 daha az enerji tüketimi sağlanabileceğini biliyoruz” dedi.

Sıfır enerji binalar, depreme daha dayanıklı

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz, “Sıfır enerji binalar, doğaları gereği depreme dayanıklı binalar. Depremde yıkılmıyor ve diğer binaların aksine; ısıtma, elektrik, aydınlatma gibi sistemleri deprem tarafından kesintiye uğramıyor” diye konuştu.

Bu binalarda enerji verimliliğini önceliklendiren sistemlerin olduğunu söyleyen Kaçmaz, şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan bu binaları üreterek hem enerji tasarrufuna hem güvenli, depreme dayanıklı yapılara, hem de karbonsuz şehirlere kavuşmak mümkün.”

Kentsel dönüşüm kapsamında yeni inşa edilecek binaların sıfır enerji binaya dönüştürülebilecekleri şekilde, A sınıfı olarak tasarlanmasının her yıl yaklaşık 20 milyar dolara yakın tasarruf sağlayabileceğini ekleyen Kaçmaz, bu tasarrufun hem ekonomiye, hem enerjiye hem de iklime fayda sağlayacağını belirtti.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre C sınıfı bir binanın, bina kabuk iyileştirilmesinin yapılarak B enerji sınıfına yükseltilmesinin ve yüzde 10 oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olacak şekilde sistemlerin entegre edilmesinin yüzde 2,5-3 oranında maliyet artışına neden olduğunu söyleyen Kaçmaz, bu iyileştirme ile de yüzde 35-50 oranında tasarrufun mümkün olduğu bilgisini verdi.

Son 20 yılda üretilen bina stoku 1.8 milyon

Türkiye’de bugünkü bina stokunun, sanayi binaları hariç tutulduğunda yaklaşık 9.5 milyon olduğunu belirten Gamze Karanfil Kaçmaz, “Son 20 yılda yine sanayi hariç şekilde inşa edilen bina 1.8 milyon. Birincil enerji tüketiminin yüzde 40'ından ve sera gazı emisyonlarının yüzde 36'sından sorumlu olan yapı sektörü, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı konusunda büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Kaçmaz, iklimde olumlu değişiklikler yaratmak ve sürdürülebilir bir yaşamı beraber oluşturmak için yeşil binaların inşası kadar çevrelerinin de yeşil alanlı olmasının önemini vurguladı.

ZeroBuild Summit’23’e günler kaldı

26 Nisan’da 4’üncüsü düzenlenecek olan ZeroBuild Summit’23 (Sıfır Enerji Binalar Zirvesi) hakkında bilgi veren ZeroBuild Summit’23 Direktörü Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz “Sıfır Enerji Binalar’ı önceliklendirmiş, sürdürülebilirliği bir strateji olarak belirlemiş, farklı alanlardan profesyoneller ve "Sıfır Enerji Bina MümkünZeroBuild Possible" mottomuzla, 26-29 Nisan 2023 günlerinde TÜYAP’ta gerçekleşecek olan 45. Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul’da olacağız.

ZeroBuild Summit’23 - 4. Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi programımızı, “Depreme Dayanıklı Sıfır Enerji Binalar” ana başlığı altında işleyerek birlikte çözüm üretmek için 4 gün boyunca 100’e yakın konuşmacıyı bir araya getireceğiz. Bu zirve aracılığıyla, yapı sektörünün sahip olduğu mimarlıkmühendislik bilgisi ve üretimsanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını ve neden Sıfır Enerji Binalar’a pek çok açıdan ihtiyacımız olduğunu tüm kamuoyuna göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.