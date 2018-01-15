2018’de neler olacak?

15 Ocak 2018

2017 bilim ve teknolojinin gündemi parsellediği bir yıl olmuştu. 2018 hız kesmeyecek gibi görünüyor, daha önce öngörülerimizi ve tahminlerimizi de paylaşmıştık. NBC News ‘bu yıl neler olacak’ sorusunu öncü bilim insanları, teknoloji ve fikir önderlerine sordu.

2018’in yükselmeyi sürdüren teknoloji başlıkları ve yepyeni yıldızlarına hep birlikte göz gezdirelim.

Kriptoparanın yılı

NASA’da astronotluktan ayrıldıktan sonra OneOrbit LLC‘yi kuran Dr. Leroy Chiao, uzay keşif programlarındaki gelişmeleri şevkle takip etse de, 2018 tahminlerinde kriptoparalara odaklandığını belirtiyor. Kriptoparaların gündemde kalmaya devam edeceğini görmek hiç de zor olmasa gerek ancak Chiao, küresel finans sistemi ve kriptopara sistemleri arasındaki ilişkilerin de olumlu yönde evrileceğini düşünüyor. Şuan varolan birkaç yüz kriptopara biriminin kendi aralarındaki yarışın gitgide kızışacağını ve sonunda yalnızca birkaç tanesinin kalacağını da ekliyor.

Birçok ülkenin kendi kriptoparalarını ilan etmeye yaklaştıklarını düşünecek olursak, şuan varolan birkaç yüz kriptopara çeşidi arasındaki rekabetten az sayıda kriptopara biriminin devletlerin kontrolü altında olmadan varlığını sürdürebileceği de oldukça kabul edilebilir bir tahmin olarak öne çıkıyor.

Teknoloji hayat kurtaracak

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Profesörü Dr. George Church, tıp alanında kullanılan yapay zeka ve büyük veri gibi yeni teknolojilerin genetikten önleyici tıbba, ilaç dağıtımından sentetik biyolojiye kadar birçok spesifik alanda büyük katkılar sağlayacağını belirtiyor. Bilgi teknolojileri ve tıp birlikteliğinin sonuçlarının yalnızca insanlık için değil, doğanın tümüne ‘hayat’ getireceğini düşünüyor. Church, nöral hareketleri izleyip yorumlayabileceğimiz beyin-bilgisayar ara yüzlerinden tutun, çok daha kesin ve daha verimli gen düzenleme yöntemlerinin uygulanabilmesini sağlayacak gelişmelere kadar büyük beklentileri 2018’e sığdırıyor.

Moleküler Tıp Profesörü Dr. Eric Topol da tıp ve yapay zeka birlikteliğini işaret ediyor. Özellikle gen düzenleme alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacağına ilişkin fikirlerini aktarıyor.

Sağlık alanında yaşanacak gelişmeleri ön plana alan bir başka isim ise yatırımcı Esther Dyson. Sağlık ve tıp alanlarında büyük veri kullanımının artışı ile işsizlik ve düşük verimlilik gibi sorunların da azalacağını öngörüyor.

Bir canavar yaratmadan..

Teknolojinin insanları dönüştürmesi üzerine bir kitap yazan bilim insanı Dr. Ainissa Ramirez, 2018’in ‘ürettiğimiz teknolojileri sorgulama’ yılı olmasını umuyor. Mary Shelley’in unutulmaz eseri Frankenstein’ın 200’üncü yılı olan 2018, bu sorgulamayı yapmak için en doğru zaman olsa gerek. Bilim insanları ve teknoloji üretenlerin ortaya koydukları ürünleri ‘bir canavar mı yaratıyorum’ sorgusuna tabi tutmadan fazlaca tutkuyla ortaya sürdüklerini düşünen Ramirez, bu sorgulamanın toplum adına yine bu ürünlerin mucitleri tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Yale Üniversitesi Disiplinlerarası Biyoetik Merkezi Teknoloji Çalışmaları Başkanı Dr. Wendell Wallach ise teknolojiden güç alan kötücül senaryoların karşısında sorumluluğun siyasi liderlerde olduğunu düşünüyor. Kritik bilgilerin ele geçirilmesi, siber saldırılar ve teknolojiyi kullanan her türlü kamusal tehlike olasılığının bertaraf edilebilmesi için siyasiler, bilim insanları ve endüstri liderlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.