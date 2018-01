2018’in teknoloji ajandası

07 Ocak 2018

2017 ne ara geldi, ne ara bitti anlayamadan 2018’e merhaba diyoruz. Yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini herkes gibi diliyor ve bekliyoruz; peki 2018 bunlar dışında neler getirecek?

Bilim ve teknoloji alanlarındaki yükselişin süreceği bir yıl olmasını umduğumuz yeni yılda, büyük teknoloji trendleri neler olacak dersiniz?

Nesnelerin interneti gelişecek

Her şey gitgide daha akıllı bir hale geliyor. Günlük hayatımızdaki nesnelerin ve ürünlerin akıllanmasının doğal bir sonucu (bazen de sebebi) da internete bağlı hale gelmeleri oluyor. Akıllanma sırası şimdi de arabalarımızda ve evlerimizde. 2020'ye kadar, tüm arabaların dörtte biri internete bağlanmış olacak. Evlerimiz için de durum benzer. Televizyon gibi erken akıllanan ürünler bir yana, tüm evin toptan akıllandığı bir döneme giriyoruz. Evlerde kullanılan sesli komutlarımıza duyarlı akıllı ev sistemleri, internet üzerinden basit bir arayüzle kontrol edebildiğimiz beyaz eşyalarımız ve aklınıza gelen hemen her şey… Nesnelerin interneti her ne kadar çokça konuşulan bir konu olsa da, macera daha yeni başlıyor. 2020 yılına dek internete bağlı 75 milyardan fazla cihaz olacağı tahmin edildiğini düşünecek olursak, durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor.

Kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka

Her şey bilgisayarlarla başladı ve bilgisayarların veri işleme gücünün artışıyla orantılı bir şekilde bilgi teknolojileri geliştirebiliyoruz. Big data, yapay zeka, makine öğrenmesi vs. aklınıza ne gelirse; bilgisayarların bilgi işleme gücü artmadan hayal ettiğimiz noktaya gitmemiz imkansız.

Bilgi işleme gücündeki muazzam sıçrama için tüm dünyanın gözleri kuantum bilgisayarlardan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Çünkü geleneksel bilgi işleme mekanizmalarıyla gelinebilecek sınırlara yaklaşmış durumdayız ve kuantum bilgisayarlar bu sınırların çok ötesini vaat ediyor.

DİJİ-SİNİR

Geliştirilen OpenWorm isimli projede, sinir sistemleri insana göre çok daha basit yapıda olan solucanların 302 adet sinir ağı yapısı haritalanarak dijital ortama aktarıldı!

Dünya teknoloji devleri Google, Amazon, Facebook gibi şirketler günümüz bilgisayarlarının sınırlarını aşabilecek ilk ticari olarak uygulanabilir kuantum bilgisayarı hayata geçirmek için yatırımlar yapıyor ve yarışıyorlar. Yalnızca şirketler değil ülkeler de bu bilgi işleme gücünün öneminin farkında ve yarışa dahil oluyorlar. En net yarış ise Çin ve ABD arasında gibi görünüyor. Bakalım bu konuda güneş Batı’dan mı yoksa Doğu’dan mı doğacak.

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yapay zeka uygulama türleri bilgisayarların veri işleme gücünün artışı ve üretilen verilerin katlanarak artması ile hız kazandı. Son birkaç yılda yaşanan müthiş sıçrayışı yaratan bu unsurlar, üstel bir şekilde artışı sağlayacak şekilde büyümesini sürdürüyor.

Artık bilgisayarlar da biz insanlar gibi öğrenebiliyor. Bilgisayarlar ve teknolojik cihazlar artık görebiliyor (yüz tanıma), okuyor (sosyal medya analiz yazılımları), dinliyor ve konuşuyor (Siri, Alexa vs.). 2018 yapay zeka teknolojilerindeki ilerleyişin çok daha hızlanarak süreceği bir yıl olacak.

Blockchain

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar aracılığıyla işlerliği kanıtlanan Blockchain teknolojisi; verilerin depolanması, doğrulanması ve korunması sorununa pratik bir teknoloji çözümü olarak ortaya çıktı. Blockchain’i merkezi olmayan, son derece güvenli bir veritabanı olarak düşünmek mümkün. Biraz daha teknik olmak gerekirse; dağıtık P2P bir kayıt defteri. Bilgi teknolojileri alanında hiçbir şey tamamen güvenli denemeyecek olsa da, Blockchain merkezi bir veritabanının aksine, tek bir nokta ya da otoriteye bağımlı olmadığından mevcut veri güvenliği teknolojimize kıyasla büyük bir sıçramayı temsil etmektedir.

BEYİN BİLGİSAYARDA

Sinir bilimci Randal Koene, insanı içine sıkıştığı yaşam süresi ve kalıcı olamama probleminden kurtarmak için tek bir çözüme inanıyor: Beyinlerimizi bilgisayara yüklemek!

Finansal hizmetler, sigorta ve sağlık hizmetleri, Blockchain’in yoğun olarak kullanılabileceği sektörlerden sadece bir kaçı. Dünyanın en büyük banka ve finansal servis sağlayıcılarının bu teknoloji ile ilgili araştırma ve yatırımlar gerçekleştirmesi tesadüf değil. 2018, Blockchain’in yılı olacak.