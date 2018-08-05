Bilişim sektörü kadınlarla büyüyor!

05 Ağustos 2018

Kadınların iş hayatındaki sayısının her geçen gün daha fazla olması, buna yönelik iş potansiyelinin de artmasını sağlıyor. Özellikle bilişim sektöründe kadın çalışan oranı bugün tahmin edilenin üstünde ve dahası kadınlar bir şirketin tüm birimlerinde detaycı özellikleri, bilgi ve tecrübeleri ile fark yaratacak işlere imza atmaya devam ediyor. Digital Planet Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Demirbaşoğlu, şirketlerinin kadın çalışana verdiği önemi anlatırken, bu alandaki destekleyici çalışmalarından da bahsediyor…

- Digital Planet’te yöneticilik serüvenini aktarabilir misiniz?

Bundan yaklaşık 3 yıl önce Digital Planet’te İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Ofisi Direktörü olarak çalışmaya başladım. Digital Planet’ten önceki iş hayatımda ağırlıklı olarak büyük kurumsal müşteri kitlesine sahip şirketlerde çalıştım. Digital Planet, büyük kurumsal müşterilerinin yanında KOBİ segmentinde de müşterileri olan bir şirket, dolayısıyla ben de farklı segmentlerde müşterilerimiz ile aynı anda çalışma fırsatı buluyorum ve bu bana farklı bir deneyim sunuyor.

- Peki, kaç kişilik bir ekip yönetiyorsunuz?

Toplam 120 kişi çalışıyoruz. Satış ve Pazarlama, Destek, CCM, İş Geliştirme ve Proje Yönetim Ofisi ekiplerimiz olmak üzere toplam 43 kişinin yönetiminden sorumluyum.

- Şirketinizde sizin gibi kariyer yolculuklarına yönetici olarak devam eden kadın yöneticiler var mı?

TUBİSAD’ın 2017 yılında yayınladığı 2016 Pazar Verileri Raporu’na göre, bilişim sektöründeki çalışan kadın oranı yüzde 28 olarak belirtiliyor. Bizim ise Digital Planet olarak yüzde 50’ye yakın kadın çalışanımız var. Bu rakam, şirket içinde çalışan kadın ve erkek oranımızın yarı yarıya olduğunu gösteriyor. Bu oranı şirket olarak bilgi ve tecrübe odaklı ilerlememizin bir sonucu olarak değerlendiriyorum ve çok anlamlı buluyorum. Teknik Çözümler, Destek, Pazarlama ve Kurumsal İletişim birimlerimizin yöneticileri de kadın ve her biri kendi alanında oldukça başarılı insanlar. Uzun veya kısa dönemli stajyer seçimlerimizde de bu orana dikkat ederek alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Digital Planet Ar-Ge tarafında kadın çalışan oranımız ise yüzde 35.

- Yüzde 50 oranında kadın çalışanlarınız olduğunu söylediniz. Kadınlar şirketinizde daha çok hangi alanlarda görev alıyor?

Kadın çalışanlar Digital Planet bünyesi altındaki tüm departmanlarda ayrı ayrı değerler yaratıyor. Analiz, entegrasyon, yazılım, yazılım destek, proje yönetimi, muhasebe, insan kaynakları, IT, idari işler, satış ve pazarlama departmanlarının hepsinde kadın çalışanlarımız görev alıyor.

Kadın çalışan oranının hayli yüksek olduğu böyle bir şirkette, kadın çalışanlara yönelik destekleyici çalışmaların olması da muhakkak diye düşünüyoruz…

Dünyanın çok gelişmiş ülkelerinde bile aynı işi yapan kadın ve erkeğin genelde aynı maaşı alamadığını, kadınların daha düşük maaşla çalıştığını hepimiz biliyoruz. Digital Planet’te aynı işi yapan erkek ve kadın eşit ücret alıyor ve buna büyük bir önem veriyoruz.

Yakın gelecekte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz arasında; kadınların gücünü ayakta tutacak, ev ve iş yaşantılarını dengeli şekilde sürdürmelerine yardımcı olacak kişisel gelişim eğitimleri bulunuyor. Çocuk sahibi olan kadın çalışanlarımıza annelik ile ilgili çeşitli eğitimler verilmesini de planlıyoruz. Aynı zamanda okul çağında çocukları olan kadın çalışanlarımıza okulların açıldığı ilk gün ve kapandığı günler ile gerekli acil durumlarda faydalanabileceği 4 tam gün idari izin verilmesi konusunu gündemimize aldık, yakın zamanda bu uygulamayı da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

- Kariyer basamaklarının başındaki kadın yönetici adaylarına neler tavsiye edersiniz?

Yıllar içinde iş hayatında kadına bakış açısının daha ılımlı hale geldiğini düşünüyorum. “Kadın, bu mesleği yapamaz” denilen bir meslek hemen hemen kalmadı. Ülkemizdeki duruma sektörel olarak baktığımızda, bildiğim kadarıyla kadınların iş hayatında yer almaya başladığı 1915’li yıllarda savaş nedeniyle azalan erkek iş gücünün yerini doldurma amacıyla ağırlıklı olarak da tarım alanında geçici olarak çalışmışlardı. Bugüne baktığımızda kadınların son yıllarda mühendislik ve sanayi ile beraber özellikle hizmet sektöründe gösterdikleri başarılar nedeniyle sayılarının da bir hayli arttığı biliniyor. İş hayatında kadın çalışan istihdamının bir kalkınmışlık göstergesi olduğu göz önüne alındığında gelecek yıllar için oldukça umut verici bir tablo olduğunu düşünüyorum.

Özellikle bilişim sektörü, mühendislik gibi alanlarda erkek egemen ortamlarda kadının yerinin giderek artacağına yönelik bir inancım var, tabii bu yönde bir ilerleyiş hükümete ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşüyor. Kadın istihdamını artıracak çalışmalar çeşitlendirilmeli ve konuyla ilgili hükümet politikalarına yer verilmeli, iyileştirmelere yönelik olarak hükümet ve sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etmelidir. Kendine güvenen, hedefl eri olan kadınların farklı fikirlere saygı, gelişmiş adalet duygusu ve güven içeren bir düzen oluşturarak takımın gücünü artıracağına ve bu ortamlardan başarılı, çok güzel işler çıktığına inanıyorum. Başarı için oluşacak bu elverişli ortamın kadın ve erkeklerin ortaklığı, dayanışması ile gerçekleşeceği muhakkak.

“Türkiye temelli bir Fintech şirketi olmak yönünde önemli adımlarımız var”

Evren Demirbaşoğlu: “Digital Planet’in Türkiye’de oldukça yaygın bir müşteri ve iş ortağı ağı var. Bu başarıyı yurtdışında da ilerleterek, yüzde 100 yerli bir yazılım firması olarak uluslararası pazarlarda da gurur vesilesi olmasını hedefl iyoruz. Türkiye temelli bir Fintech şirketi olmak yönünde önemli adımlar atıyoruz. Kadın bir genel müdür yardımcısı olarak bu stratejinin önemli bir parçası olmak beni çok heyecanlandırıyor.”