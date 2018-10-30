Dijital göçebeler için ofis “kartı”
Ortak çalışma alanlarına yalnızca serbest çalışanlar ve girişimciler ilgi göstermiyor. Kurumsal şirketler de hem giderlerini azaltmak, hem de çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sunup yaratıcılıklarını beslemek için yıllık toplu üyelikler alıyor.
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