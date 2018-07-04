Dijital kampanyalarda güvenilir reyting ölçümü nasıl yapılır?

04 Temmuz 2018

Dijital reklamların ve dijital kampanyaların en büyük sorunu olan 'ölçümlendirme' konusunda tartışmalar sürerken, yeni yöntemler de ortaya çıkıyor. Bu yöntemlerden biri olan Digital Ad Ratings, bağımsız ve güvenilir reyting ölçümünün kapılarını aralıyor.

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan Nielsen'in verilerine göre, dijital kampanyaların yüzde 56'sı hiç görülmüyor, görüntülenen yüzde 44'lük dilimin ise yüzde 37'si hedef kitlesini kaçırıyor.Bu sonuçların kendinelerine, markaların dijital bütçelerini çok daha dikkatli kullanmaları gerektiğini düşündürdüğünü kaydeden Nielsen Medya Türkiye Genel Müdürü ve Orta Avrupa İş Geliştirme Direktörü Erdem Tolon, şunları anlattı:“Bu nedenle Nielsen olarak, dijital kampanyaların reytingini en doğru şekilde ölçmek üzere Digital Ad Ratings adını verdiğimiz bir çözüm geliştirdik. Bugün ülkemiz ile birlikte 23 ülkede kullanılan Digital Ad Ratings, dijital reklam yatırımları için şeff af ve optimize edilebilir şekilde bağımsız ve güvenilir reyting ölçümü sağlıyor. Dijital kampanyaların hedef kitleye ulaşma oranlarını, reyting ölçümünü bilgisayar, mobil gibi tüm cihazlar üzerinden yapan ve farklı cihazlar arasında hedef kitleyi tekil olarak raporlayabilen ürün, şu anda sektörün tek hedef kitle ölçüm aracı.

Reklamların görülebilirlik oranlarını da ölçen Digital Ad Ratings, ayrıca bot kaynaklı ve sahte olan gösterimleri ayırt edip raporlayarak marka güvenliğini de ön planda tutuyor. Media Rating Council'in akredite ettiği Digital Ad Ratings, reklamveren ve yayıncılar için somut ve güvenilir bir dijital yatırım geri dönüşü sağlıyor.”

Digital Ad Ratings’in Türkiye pazarında lansmanından bu yana FMCG, telekom, finans, gıda, perakende, otomotiv ve içecek başta olmak üzere çeşitli sektörlerle çalışmalarında toplam 5 milyara yakın görüntülenme ölçümlediklerini açıklayan Tolon, “Markalar, kampanyaları online arayüzden günlük olarak takip edebildikleri için, optimizasyona yönelik alınan aksiyonlar kampanya başarısında etkili oluyor. Bu süre boyunca bizler de yorumlarımızı, kampanya başarılarını veya gördüğümüz eksiklikleri dile getiriyoruz. Böylece dijital mecranın, dolayısıyla dijital yatırımların efektif kullanılmasında çok önemli bir rol oynamış oluyor” diye konuştu.

Digital Ad Ratings büyük yararlar sağlıyor

Digital Ad Ratings’in hem yayıncı hem ajans hem de markanın hayatına önemli katkılar sağladığının altını çizen Tolon, “Hedef kitlenizin bilgisayar, akıllı telefon ve tablet verilerine ulaşım, kampanyanın büyüklüğünden bağımsız günlük raporlama, işlem yapmaya ve optimizasyona izin veren, eyleme geçilebilir ölçümleme, üçüncü parti veri sağlayıcıları üzerinden hedef kitlenin detaylı demografik raporlaması, geliştirilmiş fonksiyon ve kolay kullanıcı deneyimi gibi yararlar sunuyor.”

Digital Ad Ratings nasıl çalışıyor?

1- Etiketleme: Reklam kampanyasının farklı cihazlarda ölçülmesi sağlanıyor.

2- Sayım: Toplam gösterimin sayılması gerçekleştiriliyor.

3- Eşleştirme: Üçüncü parti veri sağlayıcılar üzerinden gösterimler tüketicilerin demografik özellikleri ile eşleştiriliyor. Türkiye’de eşleştirme işlemi yaklaşık 41 milyonluk bir veri kaynağı aracılığı ile gerçekleşiyor.

4- Ayarlama: Nielsen’in çapraz-platform paneli kullanılarak hedef kitle ölçümü için veriler kalibre ediliyor.

5- Raporlama: Yayıncı ve demografiye göre hedef kitle ve görünürlük raporları günlük olarak yayınlanıyor.