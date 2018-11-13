“Endüstri 4 Biz 0” olmasın!
Dünya büyüme ve refahın yeni yollarını ararkan, endüstri 4.0, üretimin yeni doğasını belirliyor. Gelecek stratejileri geliştirirken teknolojinin ve üretimin birlikte ilerlediği bu endüstriyel dönüşüme yenik düşmemek, rekabet gücünü yitirmemek için neler yapılmalı?
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