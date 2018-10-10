Ev bulma süreci “akıllanıyor”

10 Ekim 2018



Zorlu ve çok zaman alan ev arama süreçleri artık daha kolay ve zahmetsiz bir hale geliyor. Zingat.com, ücretsiz servisi “Zingat Bana Ev Bul” ile ev arama alışkanlıklarını değiştirerek gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlatıyor.

Konut arayanların zamandan tasarruf etmelerini sağlayan “Zingat Bana Ev Bul” hizmetinden faydalanmak için, satılık ve kiralık ev arayanların bilgilerini bu yeni hizmet üzerinde paylaşmaları gerekiyor. Bu adımın sonrasında istedikleri evle ilgili tüm özelliklerini öğrenmek için Zingat. com uzmanları kendilerini arayor ve platformun iş ortağı olan gayrimenkul profesyonellerine yönlendiriyor. Ardından Zingat.com üyesi gayrimenkul profesyonelleri, buldukları evlerin ayrıntılarını konuşmak ve yardımcı olmak için ev arayan kişilerle iletişime geçiyor.

Platform olarak sektöre yenilik getiren uygulamalarına bu hizmetle yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Zingat Bana Ev Bul (ZBEB) Proje Müdürü Özge Günay Murat, şu bilgileri veriyor: “Tamamen kişiselleştirilmiş bu yeni hizmetimizle hem ev arayanlar hem de gayrimenkul danışmanları için ev bulma sürecini daha akıllı ve hızlı bir hale getirdik. Son kullanıcıya dokunmayı başaran bu proje sayesinde teknolojimizi de bu yönde geliştirerek ev arama alışkanlıklarını değiştireceğimize inanıyoruz.”