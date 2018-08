Geleceğe adım adım

08 Ağustos 2018



Her gün, her an yeni bir teknolojik ya da bilimsel gelişme yaşanıyor. Yapay zekâ, robotik ve genel olarak teknoloji üzerine insanlığı ileri götüreceğine inanılan birçok araştırma ve çalışmayı değerlendiriyor ve bu gelişmelerin en ilgi çekici ve düşündürücü olanlarını bu köşeye taşımaya çalışıyoruz. Peki son gelişmeler ışığında gelecekte bizi neler bekliyor, gelin bir göz atalım.

Bunamaya ultrasonlu tedavi

Uzakdoğudan güzel haberler var. Japon bilim insanları farelerde vasküler bunama ve Alzheimer gibi bilişsel bozuklukları ultrason kullanarak tedavi ettiklerini açıkladılar. İnsanlarda en sık görülen bunama türleri olan bu rahatsızlıklar, beyne uygulanan ultrason tedavisi yardımıyla hem kan damarlarının hem de sinir hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırılarak aşılabilir.

Japon Tohoku Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Kardiyolog Hiroaki Shimokawa ve ekibi, bir grup vasküler bunama diğer grup ise alzheimer benzeri semptomlar gösterecek şekilde genetik olarak düzenlenen iki grup fare üzerinde sürdürdükleri deneylerini tamamladılar. Her iki gruptan da tedavi görmeyen bazı fareler kontrol grubu olmak üzere ayrıldılar. Tedaviler sonucunda yapılan gözlemler olumlu sonuçlar verdi ve üstelik çalışmada herhangi bir yan etki gözlemlenmedi.

İnsanlığın en büyük dertlerinden biri olarak görülen bunama sorunlarının yakın bir gelecekte Shimokawa’nın çalışması ve benzer başka çalışmaların da yardımıyla aşılabileceği tahmin ediliyor. Bunamanın tarihe karışması hiç de uzak olmayabilir.

Yapay Zekâ’da üçüncü dalga

Gelişim sürmesine rağmen halen tam olarak tatmin edici hale gelmeyen bir teknoloji söyleyin dense, sanıyoruz ki bu yanıt çoğunlukla yapay zeka olur.

Yapay zekâ hala yeterince zeki değil, kendini tekrar edebiliyor ve yenilik üretmek konusunda oldukça zayıf. Yapay zekâya ilişkin beklentiler süredursun, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA yapay zekâyı bir sonraki ve o beklenen gelişmiş seviyeye taşıyabileceğini düşünüyor. Yeni yapay zekâ konseptlerine yatırım yapmayı düşünen kurum, Yapay Zekâ Keşif Programını da başlatmış bulunuyor.

Bu yeni yapay zekâ konseptlerinden biri de kararlarını anlamlı bir şekilde açıklayabilen modeller üreten üçüncü dalga yapay zekâ olacak gibi görünüyor. Gelişim sürecini hızlandırmak isteyen DARPA, yapay zeka üzerine beklentileri karşılamak için kendine 18 aylık bir fizibilite süreci tanımış. Sonrası meçhul, beklenip görülecek.

4D baskıya hazır mıyız?

3D baskı henüz kitlesel olmayan üretime yeni bir bakış açısı getirmişken, 4D ile tanışmaya ne dersiniz! Dünyanın en prestijli üniversitelerinden MIT’nin Self Assembly Laboratuvarı’nda geliştirilen 4D baskı teknolojisi, oyunun kurallarını değiştiriyor. Peki nedir bu 4. boyut?

Söz konusu teknolojinin yaratıcıları bu dördüncü boyutun zaman olarak tanımlandığını belirtiyor. Bu yeni teknikle üretilen ürünler ısı ve hava gibi farklı çevresel koşullar altında uyum sağlayabiliyor ya da kendi kendinin montajını gerçekleştirerek kullanılır hale geliyor. 4D baskı için kullanılan yöntemlerden biri de ani sıvı baskı. Üretilecek nesnenin sıvı jel dolu bir tankın içerisinde yazdırıldığını ve yazıcının ucunun geçtiği noktalarda katılaşmanın gerçekleştiğini düşünün.

HBO dizisi Westworld’ün jeneriği gözlerinizin önüne gelmiyorsa, bu yaz izleyeceğiniz diziyi artık biliyorsunuz.

