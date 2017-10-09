Kırtasiye alışverişi otomatikleşti

09 Ekim 2017

SELENAY YAĞCI

Dünyada her geçen gün yaygınlaşan otomatlar, şimdi de kırtasiye ürünleriyle buluştu. Kadın girişimci Özge Şahin'in öncülüğünde hayata geçirilen kırtasiye otomatları, ihtiyacı yerinde karşılamasıyla öne çıkıyor. Kırtasiye otomatları şimdilik İstanbul'da bazı BP istasyonlarında, İstanbul ve Bursa'da bazı İDO iskelelerinde, Workinton İzmir ve İstanbul şubelerinde hizmet veriyor. Doğuş Holding, Hopi ve itelligence ofisleri, Bahçeşehir Üniversitesi kırtasiye ihtiyaçlarını otomatlarla karşılamayı tercih eden kurumlar arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla, 8’i küçük toplam 26 otomat bulunuyor. Şirket, kısa süre içinde 50 yeni otomatla erişimi artırmayı hedefliyor.

Bu hafta, bu fikrin öncüsü 49 Kırtasiye şirketinin kurucusu Özge Şahin'in, girişimcilik hikayesine tanık oluyoruz. Dünyada her geçen gün yaygınlaşan otomatların, Türkiye’de yeterince kullanılmadığını söyleyen Şahin, otomatların, zamansız bir şekilde ihtiyacı hedef kitleyle buluşturmak için çok önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek, bu kapsamda çözüm ortağı Olmadık Projeler ile birlikte bu fırsatı Türkiye’ye de taşımak amacıyla ilk kırtasiye otomatını hayata geçirdiklerini söylüyor.

Özellikle ofis çalışanlarının ve öğrencilerin 7/24 kırtasiye ürünlerine ihtiyaç duymalarından yola çıktıklarını belirten Şahin, inovatif ürünün başlangıç hikayesini ise şöyle anlatıyor:

"Önce İzmir’deki yerli otomat üreticisi Elektral’e ulaştık. Onların da projeye inanması çok değerliydi. Raf sayısı ne olabilir, spiral aralıkları nasıl ayarlanmalı, ürün ambalajı nasıl olmalı derken, Elektral’in de desteğiyle ciddi bir Ar-Ge süreci yaşadık. Ödeme sistemi konusunda Najax ile anlaştık. Onların kurduğu sistem sayesinde, hem kredi kartı ile güvenli bir ödeme altyapısı sunabiliyor hem de otomat satışlarını anlık olarak izleyebiliyoruz. İlk otomatımızı, Koç Üniversitesi’nin girişimcilik ve araştırma merkezi KWORKS'de denedik. Burada büyük ilgi gördük. Bu durum, henüz beta sürecindeyken, bize büyük bir cesaret verdi. Ardından tek tek kapıları çalmaya başladık. Güzel taleplerle karşılaştık. Hızlı büyümek için otomatları kiralamak üzere birlikte çalışabileceğimiz bir çözüm ortağının arayışına girdik. Vending Republic’e (VR) bu arayışlarımızın neticesinde ulaştık. Onların otomat parkından ve mevcut bağlantılarından yaralanarak yavaş yavaş büyümeye başladık. Bu arada 49.com.tr, Hopi markaları aramıza katıldı. Bu hem müşterilerimize hem de bize yeni kapılar araladı. Örneğin Hopi markalarından BP ile el sıkıştık. işbirlikleri kartopu gibi büyüdü."

Nasıl Çalışıyor?

“Dükkancık” adı verilen kırtasiye otomatı, 7/24 açık. İş yeri, ortak çalışma alanı, akaryakıt istasyonu, vapur iskelesi, üniversite, kahve dükkanı gibi insanların günlük rutin içinde bulundukları alanlarda, ürünlere kolayca ulaşmasını sağlamayı hedefl iyor. Otomatların içinde yer alacak ürünleri, bulunduğu mekandaki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçiliyor. Defterden silgiye, post-it’ten USB şarj kablosuna, kalemtraştan yapıştırıcıya pek çok ürün satışa sunuluyor. Ürün gamı, 49.com.tr üzerinden satışa sunulan 15 binden fazla kırtasiye ürünü içerisinden seçilerek özelleştirilebiliyor. Otomatlardan tıpkı kahve alır gibi alışveriş yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ürünü seçip tuşuna basıyor, sonra ödeme yapıyorsunuz. Bazı otomatlarda sadece kredi kartı ile alışveriş yapılıyor. Kısa bir süre içinde, 49.com. tr'den yaptıkları alışverişlerde Hopi ve BKM Express avantajlarından faydalanan müşteriler, otomatlarda da aynı kampanyaları kullanabilecek. Böylece otomatlar, tıpkı bir e-ticaret sistemi gibi çalışacak.

E-Ticaret sistemi ile entegre olacak

Daha dar mekanlarda duvara dayalı, küçük ebatlı otomatları tercih etiklerini kaydeden Şahin, "Bunlar çok fazla yer kaplamayan ürünler. Trafiğin daha yoğun olduğu yerlerde ise evlerimizdeki buzdolaplarının boyutundaki otomatları tercih ediyoruz. Otomatlar için özgün yazılımlar geliştirilerek e-ticaret sistemimizle entegrasyonu için süreçlere başlandı. Bu doğrultuda 300 bin TL'nin üstünde yatırım yapıldı. Gelecek dönemde de yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Kırtasiyecilik baba mesleği

Ögze Şahin'in babası Hamza Şahin tarafından kurulan ve 1985 yılından bu yana baskı ve kopyalama hizmetlerinin yanı sıra, büro ve sarf malzemeleri alanında hizmet veren Şahin Ozalit ve Büro Gereçleri şirketi, 2015 yılında “Uygun fiyatlarla herkese kırtasiye” mottosuyla 49.com. tr’yi hayata geçirdi. Ailenin 2. kuşağının da yönetime dahil olduğu şirket, 2017’de kırtasiye alanındaki büyümesini desteklemek amacıyla 49 Kırtasiye A.Ş.’yi kurdu. Şahin Ozalit ve Büro Gereçleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özge Şahin'in liderlik ettiği firma, Türkiye kırtasiye otomatlarını hayata geçirerek gerek yeni bir satış kanalı oluşturulması gerekse 49 markası için önemli bir iletişim mecrası yaratılması konusunda öncü oldu.