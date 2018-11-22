Teknoloji ekiplerinize nasıl ilham verirsiniz?
İyi bir teknoloji ekibine sahip olmanın yolu net hedefler belirlemekten geçiyor. Net hedeflere erişmek için yeterli inisiyatif gücü olan kişiler ve ekipler, yeni fikirler üretecek güce kendiliğinden erişecektir.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.