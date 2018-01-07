Yeni nesil “dikiş makineleri” fotoğraftaki desenleri işleyebiliyor

07 Ocak 2018

RÜŞTÜ BOZKURT

İş dünyasındaki eğilimleri anlatmaya çalıştığımız söyleşileri yaparken, kişilerin ve firmaların tanıtımını değil,” işin yaşadığı eğilimleri” öne çıkarmak istiyoruz. Ülkemizde 117 yıldır ürünlerini satan, bir dönem üretim de yapmış olan ABD kökenli “Singer dikiş makinelerindeki dönüşümleri” anlatma düşüncesini açtığımız insanların çoğunluğu,”- Yaşamımızı derinden etkileyen onca büyük gelişmeler varken, dikiş makinesindeki eğilimler insanların geleceğini planlamasına dokunamaz” değerlendirmesini yaptı.

Sıradan günlük söyleşimize katılan birçok insan da “ Singer dikiş makinesi: Anadolu’ da her genç kızın rüyası!” sloganını anımsattı; dikiş makinelerinin toplumun derinliklerinde karşılığı olan bir ürün olduğunu; dikiş makinesindeki gelişmelerin insanların ilgisini çekebileceğini söyledi.

Kendi anılarıma döndüm: Öğretmen olduğum ilk yılın, ilk maaşlarından kız kardeşlerim için Eskişehir’de taksitle bir “Singer dikiş makinesi” aldığımı; babamın gözlerindeki ışıldamayı ve yüzünü aydınlatan sevinci hiç unutmadım.

Singer dikiş makinelerinin çok sayıda ülkeyi kapsayan satış sorumlusu Sinem Kınran Parlak’dan randevu aldım. Maltepe’deki ofisinde karşı karşıya oturduğumuzda, bu söyleşiyi planlarken çevremden aldığım tepkileri paylaştım. Adanalı genç bir kadın yöneticimiz olan Sinem Hanım’ın gülümsemesinin aydınlığı esmer yüzüne yayıldı: “Haklısınız” dedi ve ekledi:” Hangimiz önyargılarımızın esiri değiliz ki!”

Singer 117 yıldır ülkemiz insanıyla

Sinem Kınran Parlak’a, “Benim gibi dikiş makinesi hakkında sınırlı bilgisi olan insanların önyargılarını değiştirmek için bilgilenmesi gereken alanlar nelerdir?” sorusunu yönelttim. Önce temel bilgilerden başlamak gerektiğinin altını çizdi: “ Makinenin geneli kadar parçaları hakkında da bilgilendirme yapmalıyız. Mekanik, elektrik ve elektronik aksamlarının çalışma ilkeleri hakkında net bilgi vermeliyiz. Dikiş makinesinde standart ayarların nasıl yapıldığını bilmek gerek şart. İlk başlayanların düz dikişle başlaması doğru olan bir adım olur. Bu dört aşama hakkında ön-bilgi sahibi olmadan makineyi anlatmak ve anlamak zorlaşır. ”

Biz dikiş makinesi üretimi ve pazarlanmasını yönlendiren eğilimlerle ilgiliyiz. Son 10 yılda gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek istiyoruz. Kınran’a son 10 yıldaki başlıca gelişmeleri sorduğumuzda bir dizi değişim ve dönüşüme gönderme yapıyor.

Ülkemizde Singer’in ilk kollu modeli 1903’de piyasaya sunuluyor. Kollu makinelere bir süre sonra ayaklı makineler ekleniyor. Bugün cep telefonlarıyla yönlendirilen makineler aşamasındayız.

Genellikle Almanya kökenli firmalar çok uzun süredir ülkemizde etkinliklerini sürdürür. Singer, ABD kökenli firma olarak ülkemize ilk gelen çok ulusu şirket. Temel stratejisi topumun bütün kesimlerine dokunma şeklinde belirlemiş. Sahada çalışmayı temel ilke edinerek stratejisini hayata taşımış. Ücra dağ köylerinde bile dikiş kurslarına öncük etmiş. Bugün bu stratejisinden vazgeçmiş değil.

Sinem Hanım, “Kapı kapı pazarlamayla kitlelere ulaşma motivasyonunu bütün canlılığıyla koruyoruz” diyor. Sonra da kamu kurumlarının, Halk Eğitim Merkezleri ve Belediyelerin desteklerini, dikiş, nakş ve mefruşat eğitimlerinin artarak sürdüğünü de anlatıyor. Bugün giyim ve modelistlik derslerinde sertifikalar veriliyor. Kökleri çok derinde olan dikiş beceresi her zaman ve her aşamada insanlara aş ve iş kapısı açıyor; insanları uğraştırarak ruh sağlıklarına katkı yapıyor.

Genç kızların çeyiz hazırlamanın araçlarından biri olan dikiş makineleri, 1990’lı yılların giyim teknolojisindeki gelişmeler ve hazır giyimdeki büyük arz sonrası yapı değiştiriyor: İhtiyaç-odaklı dikiş makinesi satın alınması yerine hobi amaçlı kullanıma bırakıyor. Bir aşama sonra, gelişmiş toplumlarda işgücü maliyetinin yüksekliği nedeniyle dikiş makineleri “ihtiyaç”karşılama işleviyle öne çıkıyor. Ucuz-emek odaklı ülkelerde hazır giyim evlerde “tembellik” eğilimini de birlikte getiriyor. Bugün dikiş makinelerinin satışını motive eden, ihtiyaç-odaklı, hobi- odaklı ve kişiselleştirilmiş ihtiyaç odaklı olmak üzere üç eksende ilerliyor.

Singer dikiş makineleri “ Kendi modanı yarat” mottosu kullanıyor.

Sinem Kınran Parlak’ın kullanıcalara mesajı

• İlk mesajım…En azından ortaokul seviyesinde dikişin müfredatta yer almasının kodlama kadar önemli görüyorum.Bir temel eğitimdir; el becerisi ve özgüven yaratır.Zor zamanda evinize ekmek götürecek beceridir.

• Bizim kurs merkezleriyle uzun yıllar ilişkimiz ve protokollerimiz var…Daha çok istihdam sağlayabilmek için merkez yöneticilerinin günün eğilimlerine göre daha aktif kılınmalarının ve son teknoloji hakkında bilgi ve fikir sahibi olmaların ülke yararına olduğunu düşünüyorum.

• Kendi odağımdan baktığım sanılmasın, saha gözlemlerime göre dikiş eve girmesi ve bir uğraş alanı olması “toplumsal sağlık” açısından önemli. Bu konu sadece makine üreticisinin değil, topluma dokunan herkesin görevi olmalı.

Dikiş makineleri son 10 yılda bir dizi yeni yetenek kazandı

Birincisi, son on yılda dikiş makinelerine “yazı karekterleri” eklendi; ürettiğiniz işe istediğimiz yazıyı yazabilecek işlevsellik kazandı.

İkincisi, dikiş makineleri, fotoğrafi dikişe çevirebilme özellikleri kazandı.

Üçüncüsü, boncuk ve pul dikme alanında yeni işlevler geliştirildi.

Dördüncüsü, elle ya da elektronik donanım ve yazılımla çizdiğiniz desenleri makineler uygulayabilir hale geldi.

Beşincisi, dikiş makineleri farklı piko desenlerini üretebilme özelliği kazanıyor.

Altıncısı desenleri aynalama konusunda yeni boyutlar ekleniyor.

Yedincisi, sınırsız desen uzatabilme (sonsuz kasnak) yetenekleri kazandı.

Sekizincisi, pedalsız çalışma olanakları eklendi.

Dokuzuncusu, battaniye dikişi yapabilir hale geldi.

Onuncusu, kanaviçe yapma boyutu eklendi.

Onbirincisi tegel yapma özellikleri gelişti.

Onikincisi, açıları desene çevirebilme özellikleri kazandı.

Mekanikten elektroniğe

Önce mekanik ve manuel makineler vardı. 166 yıldır bugün de varlar. Siyah kollu Singer makineler o günlerin simgesi.Sonra 1960’larda elektrikle çalışan makineler geldi. Singer beyaz makineye dönüştü:

”Yoknaz” ülkemizde herkesin bildiği makine. 2000’li yıllar beyaz ağır yerine hafif makineler:

Mekanik ve elektronik birlikte var oldu.

Bilgisayar içeren makine grubu dönüşme uyumun simgesi haline geldi.

Bugün en çok satılan makineler “ Singer Promise 1408, 1409). Merkez Ar-Ge İsveç’de.Singer, FaFF ve Hasquvarna Viking -bahçe mobilyası da yapar- aynı firmanın ürünleri.

Dünyada en ileri teknolojiyi içeren PFAFF Creative Icon üzerinde çalışılıyor.Üzerinde dijital ekran var. İnternete kablosuz bağlantı yapılıyor.Cep telefonuyla gönderilen fotoğraf uygulanabiliyor.

Elektronik ve bilgisayar donanımına sahip. İşlevleri farklılaştırma, hızlı ve kolay uygulamalar öne çıkıyor. Suda eriyen tele kullanma devreye giriyor.Ütüleme grubuna üretim yapılıyor . Elektrik süpürgesi…Dikiş aksesuarları alanlarında ürün çeşitlendirerek gelecek güven altına alınmak isteniyor.

Geleceği güven altına almak için …

• Bütün strateji hobi ve genç insanlara ulaşma üzerine kurulu.

• Dünya genelinde de yaşlı nüfus çoğalıyor.Genç nüfusa ne kadar dokunursanız o kadar önemli…ABD ve AB ülkelerinde sadece hobi değil ihtiyaç-odaklı makine satın alınıyor.Tadilat ve bakımı kendi yapıyor.

• İnsan gücünü devreden çıkarıyor… Telefonla dikiş makinesiyle iletişim kuruluyor.

• Çin’ de üretimi var…Tayvan’ da var… Çin’ de ismi bilinmeyen üreticiler var… Çin ucuz emek üretim merkezi…Teknolojiyi götürüyorsunuz, patenti koruma zorundasınız. Son 2 yıldır insan gücü Çin’ de de ucuz değil. Ya ucuz emeğe ya da otonom fabrikalara kayış var. Singer gibi kuruluşlar emeği devre dışı bırakmış değil.

• Türk insanının değer, beklenti ve davranışı dikkate alınıyor. Her ülkenin kendi kültürü kullanım ve satın alma alışkanlıklarını etkiliyor.

• Türkiye’ de hobi öne çıkarken gelişmiş ülkelerde hobi ve ihtiyaç AB Ülkeleri ve ABD’ de ihtiyaç odaklı satış yapılıyor.

• Her ülkenin kendi dinamiklerini iyi bilen insanlar pazarlama yapıyor.

• En ağırlıklı satış bölgesi Türkiye’de Marmara Bölgesi.

• Belli ürünler ve belli bölgede satılamıyor…

• Bilgisayarlı makineler Kara deniz'de Rize ve Adapazarı ve Denizli'de çok satılıyor…

• Elektronik ve dijital donanımlı makineleri büyük şehir tercih ediyor.

• Mekanik makineler ucuz ve başlangıç modeli olarak seçiliyor.

Hangi eğilimler yönlendirici etki yapıyor?

Dikiş makinesi sektörü de bir dizi eğilimden etkileniyor.Bu eğilimlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

• Kentleşme olumsuz etkiliyor. İnsanlar kendilerine vakit ayıramıyor.Hobileri için vakit kalmıyor.

• Kentleşmenin getirdiği yalnız ve telaşın insan psikolojisine etkisi nedeniyle, bilim insanları dikiş uğraşısı tavsiye ediyor.

• Dikiş bir matematik işi. Odaklanırsanız zihninizi meşgul eden gereksiz konulardan arınıp daha sağlıklı olabiliyorsunuz.

• On yıldır “benim ve annemin makinesini gençleştirme” sloganıyla okullarla işbirliği yapılıyor. Son yıllarda moda ve tasarım bölümleri yayılıyor; makine kullanıyorlar.Ev ekonomisi eğitimi gibi konuları tekrar müfredata alınması talep ediliyor.Genç nesne dokunma önemli. Sosyal medyada firma etkinliklerini sürdürüyor 16-18 yaş arasında dokunmaya önem veriliyor.

• Dünya SVP Holding(Singer’in holdingi) bir numara. Btother var(Türkiye’ den çıktı),Japon Janome ve Bernina(İsviçre) piyasada varlar.



• Rekabet ederken “teknoloji ve satış sonrası hizmet” önem kazanıyor… Uzun yıllardır insanlarla içiçe olmanın birikimi önemli.Satılan her makinen birebir eğitimi veriliyor. En önemli farkımızı hizmet yaygınlığı ve kalitesi belirliyor.